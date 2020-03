El Gobierno afina el decreto de alarma tras las presiones de los separatismos catalán y vasco

El Gobierno ha debatido esta tarde cambios en el borrador de decreto del estado de alarma por las presiones de los gobiernos del País Vasco y Cataluña. En una jornada frenética, el Consejo de Ministros, reunido desde de las 10:30 de la mañana del sábado, ha tardado siete horas en aprobar el texto normativo para frenar el avance del coronavirus, a pesar de que al mediodía se ha filtrado un borrador con varias medidas.

Una de ellas contempla supeditar la autoridad autonómica a la nacional para afrontar la crisis sanitaria. Pero también recoge la posibilidad de desplegar el Ejército en cualquier parte del territorio nacional y poner a los Mossos d'Esquadra y Ertzaintza a las órdenes del Ministerio del Interior. El País Vasco y Cataluña son las principales vías de conexión para la entrada de suministros desde Europa.

El borrador ha provocado la ira del gobierno nacionalista vasco y la Generalitat catalana. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha dicho que el contenido del decreto es "un 155 que no estaba anunciado". Al PNV no le ha gustado nada que las competencias autonómicas queden supeditas al mando nacional que formarían la Presidencia del Gobierno y los Ministerios de Interior, Defensa, Sanidad y Transportes.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha publicado en Twitter que tanto él como el lehendakari, Íñigo Urkullu, están en contra de las medidas de ese borrador. El ex presidente Carles Puigdemont ha tuiteado que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha cometido un grave error "recentralizador".

He trucat el Lehendakari Urkullu per valorar l'avenç de la pandèmia del coronavirus i la resposta que cal donar-hi. Coincidim que no podem acceptar que el Govern espanyol confisqui les nostres competències en salut, seguretat i transport. Necessitem suport; no recentralització.