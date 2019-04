"La ciudadanía tiene elementos de juicio suficiente para decidir su futuro y el tipo de sociedad y el tipo de país que quiere", ha dicho este viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá, y por eso el Gobierno le pide que vote este domingo y tome una decisión "clara" que no lleve a España a un bloqueo político como el que hubo durante casi un año, entre 2015 y 2016.

"Una decisión clara es la que vemos todos con claridad. Que no haya que repetir elecciones. No hay confusión, no hay lugar a la duda", recalcó, en un país "que necesita moderación, sentido común, estabilidad".

Así se ha expresado Celaá en la rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros ordinario antes de que el gabinete entre en funciones el próximo domingo, una vez celebradas las elecciones generales.

La portavoz ha hecho un canto a la libertad de prensa, "fundamental", y ha agradecido el papel de los medios de comunicación, "que han acompañado a los partidos" en la tarea de explicar sus programas y planes para la España de los próximos años. "Sin ustedes, esa labor esencial de los poderes públicos habría sido imposible".

El Ejecutivo pasará este domingo a estar en funciones y se tiene que limitar al "despacho ordinario" de los asuntos públicos sin aprobar nuevos proyectos

Isabel Celaá ha explicado que, a partir de ahora, el Gobierno en funciones tendrá que limitar su gestión al "despacho ordinario" de los asuntos públicos sin poder aprobar nuevos proyectos. Y ha recordado que el periodo mas largo en esa situación tras unas elecciones transcurrió entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016, cuando Mariano Rajoy fue investido presidente después de repetir elecciones en junio de ese año.

"Lo que mas deseamos todos es que la decisión que tomen los ciudadanos sea clara", ha explicado, para que haya un nuevo gobierno cuanto antes y no se vuelva a repetir un período de "impasse" tan largo en la historia democrática.

La "ultraderecha"

Ya en el turno de preguntas, la ministra no quiso contestar a la posibilidad de que se tengan que repetir elecciones pero sí confió en que "pronto se pueda constituir un gobierno que esté en plenitud de funciones".

Tampoco ha opinado sobre la oferta de Pablo Casado a Vox para entrar en un futuro gobierno, pero ha advertido a los periodistas: "ustedes ya saben la opinión que tiene este Gobierno sobre la ultraderecha".

Y añadió que, a partir de este domingo, dure lo que dure el tiempo de gobierno en funciones, el gabinete socialista se someterá al control del Congreso porque así lo dictaminó el Tribunal Constitucional en una sentencia contra la decisión del Ejecutivo anterior de no hacerlo.