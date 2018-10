Pedro Sánchez se asusta: Celaá dice ahora que no presionan a los fiscales del 1-O

El Gobierno se ha asustado porque el "gesto" de Pedro Sánchez que pedían los independentistas del PDCat y ERC hacia los procesados por el 1-O, lejos de convencer a los jueces y fiscales de que los sucesos de hace un año en Cataluña fueron un delito de sedición, nunca rebelión, está soliviantándolos por considerarlo una "intromisión".

Así, las palabras del presidente solo van a tener repercusión en el escrito que presente la Abogacía del Estado, que ya se da por seguro se desdecirá del apoyo que dio el 6 de agosto al magistrado instructor del 1-O, Pablo Llarena, para acusar a los procesados por rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos.

Pero tanto la Sala Segunda del Tribunal Supremo como el Ministerio Público han dejado en evidencia que no les ha gustado nada ese mensaje ni el de la vicepresidenta, Carmen Calvo, poniendo en cuestión que el 1-O del año pasado se diera una rebelión en Cataluña.

Para la oposición de PP y Ciudadanos, todo es una "clara maniobra" para rebajar a sedición el cargo principal -penada con 15 años frente a los 30 de rebelión- por pura conveniencia política y ya han puesto el grito en el cielo.

Desde el PP, Pablo Casado y su numero dos, Teodoro García Egea, llaman a Sánchez "cooperador necesario del golpe" que está teniendo lugar en Cataluña y recuerdan que hace solo cinco meses, antes de llegar a La Moncloa gracias a la moción de censura de Mariano Rajoy, el líder socialista pedía un cambio legal para endurecer el delito de rebelión porque era evidente que eso fue lo que se produjo el 1-O.

Hace cinco meses el presidente afirmaba que hubo un golpe al Estado, y clarísimamente un delito de rebelión y de sedición. ¿Es el cambio de opinión del Gobierno el precio que vamos a pagar los españoles por el apoyo de los independentistas al presupuesto? pic.twitter.com/MYkA7j4Hkb — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 26 de octubre de 2018

Y desde Ciudadanos los ataques no le van a la zaga del PP, algo que "preocupa" a los barones socialistas, que se la juegan con ambos partidos en sus elecciones antes que Sánchez; la primera, Susana Díaz, el 2 de diciembre, pero también el resto en las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, admiten distintas fuentes consultadas por este periódico.

Todo mi apoyo a los jueces ante la intolerable presión que están sufriendo por parte del gobierno. En lugar de respetar a quienes defienden el Estado de derecho, Sánchez hace de abogado defensor de sus socios separatistas. https://t.co/dMrnxWidjy — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 26 de octubre de 2018

Por eso, lo primero que hizo el gabinete en su reunión de ayer en Sevilla fue vender a los periodistas que, a pesar de la oposición del Consejo de Estado a recurrir por inconstitucional la reprobación del Rey Felipe VI por parte del Parlament de Cataluña- el Consejo de Ministros ha decidido impugnarlo ante el TC.

Se trata de escenificar "firmeza", diga lo que diga finalmente el Constitucional, en un momento políticamente delicado en el que hay una competición en el centro-derecha español por ver quien tiene la bandera más grande y se hace con la segunda plaza en las elecciones andaluzas de dentro de 40 días.

Eso hace polvo a Susana Díaz, que el 2 de diciembre puede verse abocada a optar a la reelección como presidenta de la Junta de Andalucía apoyada por su íntima enemiga de Podemos, Teresa Rodríguez., en caso de que los de Albert Rivera consiga hacerle el sorpasso a Pablo casado en la comunidad más grande de España.

Celaá: las palabras del presidente y de Carmen Calvo diciendo que una rebelión para serlo tiene que estar "conectada con las armas" no son ni gesto ni nada

La situación es tal que la ministra portavoz, Isabel Celaá, tuvo que hacer este viernes tras el Consejo de Ministros un auténtico encaje de bolillos dialéctico: Según Celaá, lo único que hizo Sánchez en el Congreso este miércoles fue recordar a Casado la tesis del ex dirigente del PP Federico Trillo, de que la rebelión o es "armada" o no es delito. Eso no quiere decir que la asuma, insistió... aunque cuando se habla en privado con el entorno presidencial, nadie lo niega.

Para la ministra, las palabras del presidente y los comentarios de Carmen Calvo en una entrevista en Onda Cero al día siguiente, jueves: "un golpe de estado requiere unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectadas con las armas", no son ni gesto al independentismo ni nada.