El Gobierno no descarta el indulto para los políticos catalanes: "Es constitucional"

El Gobierno ha defendido los indultos como "una figura constitucional" que "no implica el perdón del delito". Así ha respondido la vicepresidenta Carmen Calvo a una iniciativa de Ciudadanos en el Congreso que quiere prohibir esos indultos para los líderes del proceso separatista en Cataluña. Calvo ha dicho que la prohibición de los indultos exige una reforma de la Constitución.

Calvo y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, han defendido el escrito que la Abogacía General del Estado en la causa del proceso separatista. Delgado ha asegurado que "no ha habido imposición de criterio" del Gobierno a la Abogacía para no imputar el delito de rebelión a los políticos encarcelados. La titular de Justicia ha dicho que hay un debate jurídico sobre si los hechos del año pasado son constitutivos de rebelión o no. La Fiscalía entiende que sí, el Gobierno dice que no.

Según Delgado no se trata de un "gesto" a los partidos separatistas, sino que es una decisión técnica.