El Gobierno defiende la "actitud valiente" de Wert al escolarizar en castellano

Seis años después de que el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, manifestase en el Congreso que el interés del Gobierno en defender el castellano en las aulas pasaba por "españolizar a los alumnos catalanes" el Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso de la Generalitat de Cataluña contra la LOMCE y anula la denominada 'vía Wert' para escolarizar en castellano con fondos públicos por considerar que invaden competencias autonómicas en materia de educación.

La sentencia -que llega en medio del debate sobre la legalidad de una posible intervención del Estado en el modelo de educación catalán en aplicación del Artículo 155- sigue resonando en las paredes del Congreso, donde el actual ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se ha visto obligado a defender la iniciativa de su predecesor ante las preguntas de los diputados sobre cómo piensa garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en las aulas de la CCAA mediante el 155.

Pacto Educativo

"El TC se acaba de llevar por delante aquel parche vergonzante", ha señalado el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta y le ha instado a "desoír voces sobre casos aislados de adoctrinamiento" y hacer cumplir la sentencia de TS para permitir que los niños en Cataluña puedan estudiar un 25% en castellano. "La inmersión es un modelo clasista que afecta a quienes no se pueden pagar una escuela privada", ha criticado. Girauta ha exigido que el Pacto Educativo garantice que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña.

Estuve en Bruselas y me costó convencer a un periodista de que Puigdemont no había ganado las elecciones porque Cs no existe, ha desaparecido"

Méndez de Vigo ha defendido que la iniciativa tomada en aquel momento por Wert "fue una actitud valiente que tuvo el Gobierno para resolver un problema". "Ustedes solo critican o tuitean. Estuve en Bruselas y me costó convencer a un periodista de que Puigdemont no había ganado las elecciones porque ustedes no existen, han desaparecido", ha reprochado a la bancada 'naranja'. Además, ha criticado que lo "único" que han hecho tras el 21D es "negar un diputado al PP para que puedan formar grupo parlamentario en el Parlament".

El rol del TC

Joan Mena, diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea que ha calificado de "bofetón" al Gobierno la sentencia del TC, ha pedido al ministro "salir de su limbo nobiliario" para "escuchar más a los castellanoparlantes que ahora somos bilingües". "Ya no son los sindicatos, las Ampas o el Congreso, sino que ha sido su TC el que les ha sacado los colores", ha insistido.

Méndez de Vigo le ha recordado que el TC no es del Gobierno sino "de todos" y que las sentencias "valen todas siempre". "Respetaremos y acataremos la sentencia y la administración debe cumplir las sentencias que dicen que el castellano es lengua vehicular. Eso es dar derecho a todo el mundo", ha apuntado. El ministro de Educación ha defendido además que es a través de la Subcomisión para el Pacto Educativo donde se ha de trabajar para "cambiar las cosas": "Mucho tuit y mucho hablar, pero poco hacer porque no tienen responsabilidades de Gobierno".

Fuentes cercanas al Gobierno reconocen a este diario que "a nadie le agrada que el TC te avale una norma", pero que esta sentencia sirve para que quienes acusan al TC de ser un órgano político a las órdenes del Gobierno tengan que recular. "Puede tener efecto en lo de la preinscripción que estudia el Gobierno", aseguran las mismas fuentes, por lo que el Ejecutivo llama a la cautela y a trabajar con "detenimiento".