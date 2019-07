El Gobierno da la "bienvenida" al apoyo presupuestario que ofrece Casado a Sánchez

El Gobierno dio este viernes la "bienvenida" a la oferta del PP publicada por Vozpópuli para apoyar los presupuestos 2020 en caso de que sea investido Pedro Sánchez, pero pide a Pablo Casado un esfuerzo más y se abstenga para que esa investidura sea posible.

"En absoluto hemos perdido la esperanza de que dos fuerzas políticas como PP y Ciudadanos cumplan su responsabilidad y, con sentido de Estado, posibiliten la investidura", a dicho la ministra Portavoz, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sánchez está "absolutamente abierto a entrar en las consideraciones que hagan" PP, Ciudadanos, Unidas Podemos. "Y si el PP afirma que puede dar estabilidad al Gobierno, sus palabras son bienvenidas pero lo previo es yo no puedo pasar al otro lado si no tengo construido el puente. Vamos a construir el puente", recalcó.

Celaá asegura que PSOE y Podemos no comparten "el mismo modelo de país" y además no suman mayoría absoluta; por eso no puede haber gobierno de coalición

No obstante, la ministra ha recordado que para entrar en acuerdos "hay un acto previo y es que este gobierno pueda llegar a ser" y eso se logra con la investidura. Por eso, lo que el PSOE propone a Podemos es un gobierno de cooperación que es una oferta "llena de contenido programático" y con una comisión de seguimiento, para que "los que cooperan sepan en qué punto están las cosas".

"Tenemos muchos puntos de contacto en política social con Podemos, pero no tenemos el mismo modelo de país. Y ellos tiene posiciones en Cataluña que no compartimos (...) no se hace mayoría y hay que dejar espacios abiertos a otros acuerdos".

Respecto al desafecto ciudadano con los políticos que detecta el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la ministra portavoz cree que "la responsabilidad es colectiva".

El vaso 'medio vacío'

"Resulta muy difícil tratar de identificar científicamente donde esta cada parte de la responsabilidad, pero el gobierno viene haciendo lo posible durante un año para atender a la ciudadanía. no hay mas que ver los resultados electorales", señaló Isabel Celaá.

Sin embargo, cree que este "aviso a navegantes" es recurrente en España porque somo muy dados a ver la botella medio vacía. "Nos gusta que decir que en la botella falta la otra mitad", pero el tiempo que lleva el país con un gobierno en funciones "no es exagerado. Entra dentro de la normalidad".

Lo que no quiere el Ejecutivo socialista es repetir elecciones por más que los sondeos le den una subida espectacular si el 10 de noviembre volvemos a la urnas. La dificultad del puzzle requiere plazos más largos. "No es un tiempo alarmante y si lo comparamos con otros países europeos, muchísimo menos", insistió.