El Gobierno aprueba la foto del rey emérito con el heredero saudí: "Fue un encuentro casual"

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell,ha calificado de "casual" el encuentro entre el rey Juan Carlos con el heredero al trono de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, que ha sido señalado como presunto instigador del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul.

En una rueda de prensa junto al ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, que se encuentra de visita en España, Borrell ha insistido en que se trata de un encuentro fruto de la casualidad "en el marco de una competición deportiva" y ha defendido que el Gobierno de España "no es responsable de la agenda del rey emérito". "En Alemania no entendemos de reyes", ha apostillado su homólogo alemán.

Borrell reconoce que hay peticiones de distintas empresas en torno a contratos con Arabia Saudí pero "están paradas"

Además, el titular de Exteriores ha aclarado que no ha habido ninguna decisión nueva sobre ningún contrato de venta de armas a Arabia Saudí desde "la crisis de las corbetas" y, aunque ha reconocido que "no hay ninguna prohibición internacional a la venta de armas" y que "hay peticiones de distintas empresas", estas, de momento, están "paradas". "No hay nuevos contratos", ha destacado.

Alemania: "El texto de Gibraltar es jurídicamente vinculante"

Con respecto a las críticas de la oposición por el acuerdo sobre Gibraltar, Borrell ha señalado que "quienes dicen que se trata de papel mojado" viven "fuera de las prácticas diplomáticas" y que "más vale no juntarse" en aras de hacer declaraciones oficiales. "Las declaraciones que acompañan a las negociaciones son una práctica común en democracia", ha defendido.

Según el dirigente socialista, todos los que han firmado el acuerdo del Brexit han declarado cuál era la interpretación del artículo referente a Gibraltar. "Si 27 países, 28 contando a Reino Unido, firman un tratado y todos firman un texto que dice cómo se interpreta ese artículo, eso no puede ser papel mojado, ninguno podrá ante un tribunal de justicia decir que es papel mojado", ha zanjado.

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, ha afirmado este lunes junto a su colega español, Josep Borrell, que el texto acordado por el Consejo Europeo sobre Gibraltar en el marco del Brexit es "jurídicamente vinculante". "Me sorprende el debate de cuestionar el carácter vinculante de la declaración", ha dicho. "Se trata de un documento jurídicamente vinculante, de una interpretación vinculante, tal como hemos hecho en muchas otras ocasiones en la UE", ha dicho, recalcando que para el Gobierno federal alemán "este tema queda zanjado tal como se ha formulado".