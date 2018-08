Valerio recurre a la Abogacía del Estado para anular el sindicato de trabajadoras sexuales

"Me han colado un gol por la escuadra". La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha reconocido sentirse "sorprendida" por la autorización del Gobierno a la creación de un sindicato de "trabajadoras sexuales" que aparece registrada en una resolución del BOE con fecha del 4 de agosto. "La persona que estaba a cargo deberá explicarme por qué no se me hizo saber que este expediente estaba en tramitación", ha señalado.

Un gobierno socialista no va admitir esto"

Aunque es competencia del ministerio que dirige proceder al depósito de los estatutos de organizaciones sindicales cuando las mismas están constituidas, Valerio ha señalado que desconocía "por completo" la constitución de este sindicato y ha dicho que, "como ministra de un gobierno feminista jamás habría dado el 'ok' a que esto se publicase en el BOE".

"Este gobierno no va a avalar a un sindicato de una actividad que es ilegal y vulnera los derechos de las personas que se ven abocadas a ceder sus cuerpos a un tercero para que abusen de ellos. Un gobierno socialista no va admitir esto", ha insistido. Y ha añadido que trabajará para para declarar la resolución del BOE nula de pleno derecho.

En la resolución, publicada el 4 de agosto, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social autoriza a la creación de un sindicato de "trabajadoras sexuales" denominado "Organización de Trabajadoras Sexuales", en siglas OTRAS, una organización con sede en Barcelona.

Firmada el pasado 31 de julio por la Directora General de Trabajo, Concepción Pascual, -que ocupa el cargo con la llegada del nuevo Ejecutivo del PSOE-, viene a reconocer que la prostitución es un trabajo, en contra del ideario casi unánime del movimiento feminista. Y, además, en contra de las políticas de igualdad que hasta ahora han defendido desde las filas socialistas.