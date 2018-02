El lío del Gobierno con el Presupuesto: Méndez niega a Montoro y Rajoy a Méndez

El Gobierno parece hecho un lío con el presupuesto. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue diáfano el jueves por la tarde al señalar que el Gobierno va a presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018 "en la tercera semana de marzo", con o sin apoyo del PNV y Ciudadanos garantizado de antemano. El Ejecutivo, dijeron posteriormente fuentes populares a Vozpópuli, no podía seguir dando la sensación de estar en manos de Ciudadanos y perdiendo intención de voto a chorros en las encuestas.

Pero este viernes, en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, se suponía que, convenientemente aleccionado, volvió a la casilla de la cautela: sólo se presentará el proyecto si tiene apoyos porque "si no los tenemos, no los podemos presentar".

Claro que las sorpresas no acabaron ahí porque horas más tarde desde Bruselas, en rueda de prensa tras asistir a una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, el propio Mariano Rajoy vino a devolver la razón a su ministro de Hacienda señalando que los presupuestos entrarán en el Congreso "antes de Semana santa".

Aunque ya hay fecha para el pleno de investidura de un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, el uno de marzo, con lo cual decaerá el artículo 155 por el cual el PNV no garantizaba hasta ahora su apoyo, el Ejecutivo está decidido a presentar unas cuentas públicas para evitar que Ciudadanos siga con la estrategia de parecer más partido de oposición que socio suyo.

Tanto en La Moncloa como en la sede popular de Génova hay mucho malestar con Ciudadanos y su presidente, Albert Rivera, a quien acusan de hacer "demagogia" con cualquier causa que se cruza en su camino. La intención de los populares es que Rivera "se retrate", pase lo que pase en Cataluña y aunque acabe votando "no", como informaba ayer este periódico.

Albert Rivera avisa que el Gobierno ya no habla de la bajada del IRPF a los mileuristas, pero si no figura en el proyecto de Presupuestos 2018 "tampoco los apoyaremos"

Entre tanto, el líder de Ciudadanos prosigue su particular pulso con Rajoy. Este viernes, desde Jaén, insistía en exigirle que "cambie de criterio y cumpla lo que no están cumpliendo" al entender que no está cumpliendo el compromiso de equiparar salarialmente a la Guardia Civil y la Policía con las policías autonómicas, frente al criterio de los ministros Montoro y Juan Ignacio Zoido, de Interior, de subir solo un pequeño porcentaje; "que tome cartas en el asunto, porque es el responsable de la legislatura, el presidente del Gobierno y quien tiene que tener los presupuestos", insistió Rivera.