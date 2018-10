El Gobierno de Sánchez 'plagia' la respuesta de Rajoy al ultimátum separatista

"Vamos a seguir intentando el diálogo, porque así lo cree la mayor parte de la sociedad catalana. Diálogo sin condiciones, dentro de la ley y sin caducidad". ¿De quién es la frase? Seguramente se ha equivocado al pensarlo. No es del presidente socialista Pedro Sánchez, ni de su portavoz Isabel Celaá. La frase es del portavoz del anterior Ejecutivo del PP, Íñigo Méndez de Vigo.

Los Gobiernos de Sánchez (PSOE) y Mariano Rajoy (PP) guardan más similitudes de las que parece a la hora de responder al desafío separatista en Cataluña. Vozpópuli ha comparado la rueda de prensa que la portavoz Celaá ha ofrecido en respuesta al discurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la comparecencia ante los medios de Méndez de Vigo el día que el ex presidente Carles Puigdemont anunció la fecha y la pregunta del referéndum del 1-O. El mensaje, con sus matices, es prácticamente idéntico: "No hay nada ilegal"; el "Gobierno apuesta por el diálogo".

Después de una noche de incidentes violentos en el primer aniversario del 1-O, Torra ha anunciado este martes que si Sánchez no pacta un referéndum de autodeterminación en un mes le retirara su apoyo a los presupuestos en el Congreso. Además, ha asegurado que si hay una sentencia condenatoria a los líderes del proceso separatista encarcelados se sentirá legitimado para una supuesta independencia unilateral de Cataluña.

"Diálogo y ley"

El Gobierno socialista, que se mantuvo en silencio durante los alterados del lunes por la noche en Barcelona, ha respondido a las amenazas de Torra casi de inmediato. "El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta: la contestación es autogobierno sí, independencia no. El Gobierno catalán debe respetar la convivencia y los derechos de nacionalistas y no nacionalistas", ha dicho Celaá.

"El Gobierno va a seguir determinado en su acción de gobierno. Que es, en definitiva, continuar con todos los recursos abiertos para que el diálogo prospere y se supere el conflicto en Cataluña", ha añadido.

La respuesta es casi idéntica a la que su antecesor en el cargo, Méndez de Vigo, dio el 9 de junio del 2017 al Govern de la Generalitat dirigido entonces por el tándem Puigdemont-Oriol Junqueras. Ese día, Puigdemont anunció la fecha y la pregunta del referéndum. Como era viernes, Méndez de Vigo habló en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

"Ese referéndum no se va a celebrar porque es ilegal", dijo el portavoz del Ejecutivo de Rajoy. "Pero seguimos con la mano tendida al señor Puigdemont, diciéndole lo que tenemos que hacer es hablar, debatir, dentro de la ley y sin fecha de caducidad. Es lo que esperan todos los catalanes".

Del "callejón" al "laberinto"

"Vamos a seguir intentando el diálogo, porque así lo cree la mayor parte de la sociedad catalana. Diálogo sin condiciones, dentro de la ley y sin caducidad (...) De nada vale meterse en callejones sin salida que no llevan a ningún lado. Estamos encantados de dialogar", añadió.

Si Méndez de Vigo dijo "callejón", Celaá ha escogido la palabra "laberinto" para hablar de lo mismo. "Hay muchas personas en Cataluña y no solo las no independentistas que quieren encontrar una salida al laberinto y en eso está el Gobierno de España".

Hay diferencias de matiz, pero importantes. Méndez de Vigo no respondió a una sola pregunta sobre el artículo 155. Era una opción que ni se contemplaba en aquel momento. Sobre la legalidad o ilegalidad del anunció del referéndum, el portavoz dijo que "los anuncios y los pensamientos no delinquen". "Si eso (el referéndum) se traduce en actos serán los expertos jurídicos los que decidan", afirmó.

Celaá, por su parte, ha tenido que responder a una cuestión sobre el 155. Obviamente porque el 1-O tuvo lugar -aunque Méndez de Vigo dijo que no se iba a celebrar-, se sabe cómo funciona y la oposición (PP y Ciudadanos) reclama que se vuelva a aplicar en Cataluña. "No parece que el señor Torra esté orientándose a la cooperación, pero a día de hoy el Gobierno no va a aplicar el 155 mientras no haya razones evidentes para aplicarlo", ha dicho Celaá.

Congreso o autogobierno

En junio del año pasado, el Gobierno del PP había ofrecido a Puigdemont venir al Congreso a defender su propuesta. Y Méndez de Vigo insistió una y otra vez en esa invitación. El PSOE tiene su propia receta para la "distensión". Celaá ha recordado que las comisiones bilaterales están en marcha y ha insistido en la idea del autogobierno.

Sánchez ha ofrecido como punto de partido una reforma del Estatut que recupere algunas de las competencias que retiró la sentencia del Tribunal Constitucional. "Entre el salto al vacío (de Torra) y el 155 perpetuo (del PP y Ciudadanos) está la apuesta por la convivencia, por el autogobierno", ha insistido Celaá. "Estamos demostrando nuestra voluntad de construir puentes, el independentismo debe gobernar y dejar de gesticular. Pedimos distensión y calma".