El Gobierno de Sánchez culpa al anterior equipo de haber dejado sin campamento a cientos de niños

La alarma en torno al programa de inmersión lingüistica lanzado por el Ministerio de Educación saltó hace dos semanas cuando, a pocos días de que comenzasen los campamentos, miles de madres y padres aún no sabían a qué colonias iban a enviar a sus hijos. Y cientos de ellos, tal y como adelantó este diario, se quedaron con la maleta hecha y sin vacaciones. Ahora el Ministerio de Educación ha anunciado que ya ha recolocado "a unos 350 alumnos de los 600 que el anterior equipo ministerial había dejado sin plaza".

Según el departamento capitaneado por Isabel Celaá, el anterior equipo ministerial publicó el 7 de abril en el BOE una convocatoria para 2.200 estancias, 1.100 para alumnos de primero de la ESO y otras 1.100 para segundo de la ESO. Pero al concurso público posterior no se presentaron suficientes empresas para cubrir la totalidad de esas plazas, sino solo para gestionar 1.600.

Ante la imposibilidad de convocar un nuevo concurso, por estar ya fuera de plazo cuando comenzó su gestión, Educación ahora está reubicando a los estudiantes que se quedaron sin plaza en las vacantes producidas por la renuncia de algunas familias.

"El actual equipo del Ministerio de Educación y FP revisará este sistema de concesión de plazas para el próximo curso, adelantará a primeros de año la convocatoria de plazas para los alumnos, así como el posterior concurso público para las empresas con el fin de evitar que vuelva a producirse esta situación", ha explicado en su nota.

"No es de recibo que un Ministerio gestione un programa a nivel nacional de esta manera. ¿O es que adjudican las licitaciones a las empresas que albergan las colonias la misma semana que empiezan?", denuncia una de las madres que se ha visto afectada por lo que considera "una pifia". "Deberían saber hace días que no se han adjudicado las licitaciones por completo y no avisar deprisa y corriendo cuando casi teníamos la maleta hecha", recrimina. Su hijo se quedará por primera vez sin campamento.