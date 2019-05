Sánchez promete a Bruselas una subida de impuestos de 5.654 millones en 2020

El Programa de Estabilidad 2019-2022 del Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado este martes a la Comisión Europea. Este incluye un incremento de impuestos de 5.654 millones de euros en el año 2020.

Estos impuestos se incluían en la agenda del Ejecutivo socialista de 2018, quien presentó los decretos que los regulan en el Congreso de los Diputados. Además, tuvo en cuenta la recaudación que destinarían para llevar a cabo sus Presupuestos Generales.

Sin embargo, en el año 2018 no tomó ninguna medida para corregir el déficit público y ahora ofrece a Bruselas desarrollar dichas subidas tributarias.

No obstante, Sánchez no habló de ello durante la campaña electoral. No concretó en ningún momento esta subida de impuestos prevista para el año 2020. Ha sido después del resultado de las elecciones generales que han dado la victoria al PSOE con 123 diputados cuando ha mandado a Bruselas los datos concretos de presión fiscal.

En realidad, el documento señala que el Ejecutivo va a retomar el paquete de medidas fiscales para 2020 que tumbó la Cámara baja. Entre ellas están muchas de las que quería aprobar el pasado año pero no pudo sacar adelante.

Tasas Google y Tobin o la subida del IRPF

En su programa económico y fiscal se menciona el impuesto sobre servicios digitales -más conocido como tasa Google- yel nuevo tributo a las transacciones financieras -la tasa Tobin-.

En relación a la primera, el Ejecutivo gravaba un 3% los ingresos generados por la publicidad dirigida en línea, la intermediación en línea y la venta de datos. Esta medida afecta a empresas con ingresos mundiales de al menos 750 millones de euros al año y que generen ingresos de más de 3 millones en España. Con esto, Sánchez espera recaudar 1.200 millones al año.

En el segundo caso, se estaba tramitando en la Cámara baja un impuesto a las transacciones financieras que gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones.

También aparece la subida del diésel y la subida del IRPF de dos puntos para ingresos a partir de 130.000 euros y de cuatro puntos para más de 300.000. Así como la subida del impuesto de sociedades para las grandes empresas.

Además, en los Presupuestos del Gobierno se plasma una subida del 1% del Impuesto de Patrimonio para las fortunas de más de diez millones de euros. Con ello pretenden de ingresar 339 millones.

Asimismo, establece un castigo fiscal a los beneficios no distribuidos de las Socimis. A estas se las aplicará un gravamen del 15%.

Finalmente, los órganos de inspección de la Agencia Tributaria volverán a tener el control sobre las Sicav, algo que en la actualidad recaía sobre la CNMV.