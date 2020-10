El Gobierno de Navarra demora dos días el confinamiento por el paso de la Vuelta a España

Un confinamiento severo pero a la medida de la Vuelta a España. Ante el grave número de contagios por coronavirus, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, anunciaba este lunes por la tarde las nuevas medidas que restringen la entrada y la salida de la comunidad y que obligan al cierre de la hostelería. Las restricciones, sin embargo, no entrarán en vigor hasta el jueves. El miércoles se celebra la segunda etapa de la competición ciclista, con el trayecto entre las localidades navarras de Pamplona y Lekunberri.

La situación de la pandemia en Navarra es insostenible. Este martes, sin ir más lejos, la web de Ejecutivo autonómico recoge que se han registrado 574 nuevos casos de coronavirus. Una cifra que, a la espera de ser oficial, supone el récord de contagios al superar los 547 casos registrados el día 16 de octubre, cuatro días atrás.

Cuando este lunes anunció el confinamiento perimetral, a Chivite le preguntaron por qué semejantes medidas se aplicarían más de 48 horas después (a las 00.00 del jueves). La presidenta del Ejecutivo autonómico aseguró que el motivo era dar tiempo a la hostelería para prepararse para su cierre a cal y canto durante catorce días. "No tiene nada que ver con la Vuelta Ciclista a España porque no le influye, también tiene que venir a jugar al Sadar algún equipo y no habrá problema", zanjó la también líder del PSOE navarro.

La realidad es que al aplicarse las medidas a partir del jueves, la Vuelta a España pasará con normalidad por la región. El miércoles se celebra una etapa de 150 kilómetros entre la capital, Pamplona, y la localidad de Lekunberri. Durante ese trayecto, la competición ciclista pasará por otra decena de municipios de la Comunidad Foral.

El propio jueves la Vuelta también partirá desde el pueblo navarro de Lodosa aunque pocos kilómetros después se adentrará en La Rioja. Por ahora, solo Bildu se ha quejado públicamente de que la decisión de aplicar las medidas el jueves tenga algo que ver con la Vuelta a España.

Pese a que el confinamiento perimetral no afectará a la competición ciclista, el Ejecutivo navarro y la propia organización del evento deportivo piden a los ciudadanos que no acudan como público. "Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, quédate en casa. Este 2020, vive la Vuelta desde casa", recomienda la página web de la Vuelta. .

La hostelería, golpeada

En su comparecencia del lunes, Chivite insistió en que las medidas "más difíciles de tomar" son las referentes a la hostelería, sabedora de que el cierre durante quince días provocará enormes pérdidas para los bares y restaurantes de la comunidad. El Gobierno foral tiene previsto dedicar hasta 10 millones de euros en ayudas para paliar este daño, pero la propia Chivite admitía que quizás esa cantidad no sea suficiente.

Las medidas son las más duras que se han tomado en toda España. La presidenta del Ejecutivo autonómico no descartó "ir más allá" si la situación de la pandemia se recrudece todavía más en los próximos días.