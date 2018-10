De Gispert insta de nuevo a Arrimadas a que se marche de Cataluña

La expresidenta del Parlament y dirigente del partido Demòcrates, Núria de Gispert ha vuelto a dirigirse a Inés Arrimadas en Twitter y le ha instado a marcharse de Cataluña, según publica este jueves La Vanguardia. A raíz de la intervención de la líder de Ciudadanos en la comunidad autónoma en el debate de política general, la dirigente independentista ha tachado de "inepta e ignorante" a Arrimadas.

La diputada Inés Arrimadas És una inepta i ignorant. No sap d’economia, no sap d’inversions, no sap de res. I sempre fa un mateix discurs derrotista. Es deu trobar molt malament a Catalunya! Deu enyorar el seu poble! Qui la obliga a ser aquí?