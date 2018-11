El Gobierno desmiente el acuerdo sobre Gibraltar para el brexit anunciado por Picardo

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha anunciado a primera hora de este viernes un acuerdo con España para el brexit. "Hemos alcanzado un acuerdo con los colegas españoles sobre Gibraltar en el pacto del brexit", ha dicho Picardo a la BBC. El ministro llegó a afirmar que la gente de Gibraltar ve su futuro con el Reino Unido y ser parte de España "no es realista".

Picardo ha aseverado que han "trabajado muy duro", "juntos" y han "cumplido". Han llegado a un acuerdo con respecto "al papel de Gibraltar en el proceso de retirada... de buena fe", ha dicho.

Este mismo miércoles por la noche, Sánchez mantuvo una "larga" conversación telefónica con la primera ministra británica, Theresa May, para comunicarle que "si no hay cambios", darían portazo al brexit. "Después de la conversación con May, nuestras posiciones están muy lejos. Mi Gobierno siempre defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el acuerdo", confirmó.

Sánchez compartía este comunicado este jueves, después de que el equipo negociador de la Unión Europea y el Gobierno británico, acordasen la salida de Reino Unido sin tener en cuenta las peticiones de Sánchez.

No ha usado ningún "veto"

No obstante, el ministro principal gibraltareño ha señalado que España no ha usado ningún "veto" para llevar el territorio a la mesa de negociación. "Si (el acuerdo) se abriera para una coma o un punto sobre Gibraltar, se reabriría para cualquiera de los otros temas", ha señalado Picardo.

El ministro ha confirmado este acuerdo después de las insistentes advertencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no aceptaría del pacto entre Reino Unido y la Unión Europea si no se respetaban las condiciones sobre el territorio de Gibraltar.