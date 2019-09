Giorgia Meloni y la "nueva generación de patriotas" que arropan a Abascal en Europa

En España se tiende mucho a comparar el discurso de Santiago Abascal con el de Matteo Salvini y poco con el de Giorgia Meloni. La presidenta del partido ultraconservador Hermanos de Italia no tiene el mismo alcance mediático a nivel internacional que su coterráneo, pero a su argumentario no le faltan coincidencias con el de Vox.

De hecho, el dirigente patrio está de moda en el seno de la formación liderada por la política romana, que fue ministra de Juventud en el cuarto Gobierno de Silvio Berlusconi y presidenta de Giovane Italia, la sección juvenil de El Pueblo de la Libertad, fuerza fundada por el otrora 'Cavaliere' y que se disolvió en noviembre de 2013.

Abascal ha sido el único español invitado a dar un discurso este fin de semana en Atreju, un encuentro que la formación organiza anualmente y que también ha contado con la presencia del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y el ex ministro del Interior italiano Matteo Salvini, entre otros. Los tres han sido recibidos como estrellas en la Isla Tiberina.

Meloni, que se enorgullece de haber sido la única política que no se ha movido nunca de la derecha y que acusa a Matteo Renzi de dejar que Merkel y Macron le escriban los discursos, se ha convertido en una de las encargadas de arropar a Abascal en el plano internacional. Mientras tanto, en el nacional algunos le echan en cara que otros cargos del partido tengan un mayor protagonismo que el propio número uno.

En las últimas europeas, Hermanos de Italia, el partido de Meloni, consiguió un 6,5% de los votos. Si bien no es un porcentaje muy alto, cabe destacar su buena acogida, sobre todo, en las regiones del centro del país vecino.

Ahora, las casas demoscópicas dan a la periodista romana el mismo nivel de popularidad que a Salvini (44%). Sólo son superados por Conte y el comisario europeo Paolo Gentiloni.

La férrea defensa de unas fronteras seguras frente a la inmigración masiva y sus planteamientos provida han propiciado que cada vez sean más los miembros de Vox que abrazan el discurso de la dirigente italiana.

La nueva colega de Abascal nació y se crió en el barrio popular de Garbatella, en Roma. Su compromiso político comenzó a los 15 años, cuando, según su biografía oficial, sintió el deseo de construir un futuro diferente para su país después de la masacre de Via D'Amelio, en la que el juez Paolo Borsellino perdió la vida.

Tuitera incansable, en la actualidad reconoce en el húngaro Orban y en su formación, Fidesz, el espejo en el que mirarse. "Es un patriota como nosotros, una persona que no tiene miedo de defender la identidad europeay denunciar la islamización de Europa", aplaude.

Pero Meloni no solo cobija al líder de Vox bajo el paraguas de Atreju. También lo hace con otros tantos parlamentarios europeos que forman parte de lo que ella describe como una "nueva generación de patriotas unidos por una Europa de Estados libres y soberanos".

Entre ellos, destacan el eurodiputado checo Jan Zahradil y el nuevo líder de la ultraderecha en Holanda Thierry Baudet.

Zahradil, de 56 años y fanático del rock, defiende el "eurorrealismo" frente al "euroescepticismo". Asegura que la UE tiene el "disco rayado", por lo que en las elecciones al Parlamento europeo tomó como eslogan "volvamos a sintonizar la UE". El eurodiputado nacido en Praga defiende una integración más flexible en el bloque y que se ponga fin al enfoque de "talla única".

Thing I have to say: @GiorgiaMeloni is one of the best speakers I have ever seen live onstage. Passionate, persuasive, entertaining. Her ability to energize the crowd - me including - is immense. And still nice and kind personality. ⁦@atreju2019⁩ ⁦@FratellidItaIia⁩ pic.twitter.com/Z6HyhdJKOZ