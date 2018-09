Génova sospecha que Sánchez recurrirá al 155 como baza electoral

El Partido Popular da por hecho que Pedro Sánchez no podrá culminar la legislatura. Su escuálido apoyo parlamentario y la crisis económica, que crece en forma amenazante, le obligarán a adelantar las elecciones legislativas. Quizás se hayan de celebrar antes incluso que las municipales y autonómicas de mayo, señalan fuentes de Génova.

El golpe en Cataluña y los juicios a sus principales responsables determinarán en gran parte el curso de los acontecimientos. Los independentistas aguardan la casi segura condena por delito de rebelión, 30 años de cárcel, para relanzar su ofensiva de reto al Estado y de anuncios de ruptura. Quim Torra hablaba incluso de 'abrir las cárceles', una bravata que en sectores del separatismo radical lo asumen como paso ineludible en 'la agenda de la república'.

Sánchez recurrirá entonces al 155, a la fuerza del Estado contra la sublevación secesionista, comentan la mencionadas fuentes. "Lo he intentado, he tendido la mano a la Generalitat pero sólo escuché un 'no' como respuesta", será el argumento que se esgrima desde Moncloa. El 155 tranquilizará a los barones del PSOE, sumidos ahora en un receloso mutismo. "Dará argumentos a Sánchez para rebañar apoyos en ámbitos de la izquierda nacional que abomina del independentismo", una especie de empujón final antes de afrontar la cita con las urnas. Dejaría también sin argumentos sólidos al PP e incluso a Ciudadanos, de acuerdo con este 'guión tentativo' de los próximos acontecimientos que se maneja en Génova.

Tensiones entre ministros

No todo el consejo de Ministros comparte esta estrategia, caso de ser realmente una opción clara. Meritxel Batet, por ejemplo, está a kilómetros luz de lo que defienden Ábalos, Robles o Marlaska en este asunto."Lo importante es que no nos pille de sorpresa", dicen en los círculos del PP. Casado reclamó este sábado, en la reunión de la Directiva Nacional reunida en Barcelona, la aplicación del 155 cuanto antes, ya que 'están dadas las condiciones' para ello.

El equipo de Pablo Casado se prepara ante un posible adelanto electoral. En Génova se vive en una fase de enorme actividad. Se modifican estructuras, se sustituyen algunas piezas del viejo aparato, nuevas incorporaciones, despidos sonados. Cambios en profundidad que buscan movilizar la maquinaria de una formación prácticamente oxidada.

La preparación de equipos electorales es uno de los objetivos prioritarios. Demasiadas citas con las urnas en el horizonte. Andaluzas, catalanas, europeas, municipales, autonómicas, europeas y, quizás, generales. Un calendario de agobio para un partido que acaba de mudar su cúpula y que intenta desembarazarse de los lastres del pasado. A Casado no le viene bien un adelanto electoral de las generales. Pero en su entorno se insiste en que Sánchez pierde votos a chorros cada día que pasa en la Moncloa, con "un Gobierno descoordinado, sectario, incapaz y tan sólo dedicado a las rectificaciones", abundan en estas fuentes.

"El 155 lo aplicó Rajoy, cuando todos temblaban sólo de imaginarlo, tanto Ciudadanos como los socialistas", se insiste desde la dirección del PP. "No cuela que ahora Sánchez pretenda usarlo de baza electoral", añaden. De ahí que Casado va a insistir en ello, a repetir el discurso del sábado en Barcelona, una pieza que ha producido reacciones muy positivas en su partido, en especial entre las sección catalana del PP, algo desorientada.