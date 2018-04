Génova respalda a Cifuentes: "No es ahora el momento de dejarla caer"

Mariano Rajoy nunca 'legisla' en caliente. No toma decisiones apresuradas. No reacciona con vehemencia. Deja que el tiempo arregle las cosas y, si no, ya se encargará él mismo en el momento oportuno. Así ocurrió con Francisco Camps, en Valencia, fulminado a los pocos meses de imponerse por mayoría absoluta en unas autonómicas. O con Pedro Antono Sánchez, que fue invitado a dimitir tras largos meses de respaldo oficial del partido.

Cristina Cifuentes se mantiene en el programa de la Convención Nacional que el PP celebra este fin de semana en Sevilla. El texto no se hizo público hasta un par de horas antes de la comparecencia de Cifuentes ante el pleno de la Asamblea de Madrid. El día anterior, la presidenta madrileña había conversado telefónicamente con Rajoy. Le explicó su plan de defensa en su comparecencia ante la Cámara e insistió en que todo estaba en orden. El presidente del PP le deseó ánimo y efectuó luego unas declaraciones en las que habló de que la intervención de Cifuentes acabará 'con un debate estéril'.

"No es el momento de ceses ni de relevos", comenta un fuente de la formación conservadora. Rajoy sigue muy de cerca la evolución del escándalo. "Todo este terremoto por una estupidez", señalan las fuentes mencionadas, que se lamentan, con evidente irritación,de que "esta historia ha arrasado la Convención". El PP no puede abrir ahora un roto descomunal en el PP madrileño. Todo a su tiempo. El desgaste continuará, y llegará un momento en que Ciudadanos fuerce su salida, amenazando con sumarse a la moción, como pasó en Murcia. "Rajoy sólo tendrá que dar el último empujón".

El presidente no actúa 'en caliente'. Aunque hay algunos veteranos de las filas populares que dan por hecho que Rajoy ya tiene incluso pensado quién irá al frente de las listas en la Comunidad de Madrid si es preciso que salte el fusible, que la actual presidenta deje su silla y abandone sus aspiraciones de repetir.

Un capotazo de Ciudadanos

La cúpula del partido siguió con expectación la sesión de tarde de la Asamblea. Ya se sabía que Cifuentes apenas aportaría nuevos materiales. En especial, el más requerido: el Trabajo de Fin de Máster, el famoso TFM que sigue sin aparecer. Aportó algún documento de relevancia relativa y esgrimió determinadas explicaciones. Insistió también en la querella presentada contra dos periodistas del 'Diario', donde se publicaron las primeras noticias sobre el asunto.

Aliviada por la actitud colaboradora de Ignacio Aguado, jefe de filas de Ciudadanos, quien reclamó una comisión de Investigación para salir del paso, y reconfortada por la torpeza del jefe de la bancada del PSOE, Ángel Gabilondo, torpe y romo en reclamos, Cifuentes se centró en responder a grito pelado a la portavoz de Podemos.

Respiro de alivio en Génova. Se supera temporal el trance. Incluso Gabilondo, en los pasillos, declaraba que todavía no han decidido sobre la moción. "Ahora le toca explicarse a la Universidad", dicen en el entorno de la presidenta. La comisión de investigación a amenaza con demoler el prestigio de la Rey Juan Carlos. Y, por añadidura, de los centros universitarios públicos madrileños.

La presidenta madrileña ha apostado por la estrategia de resistir. Su portavoz en la Asamblea, Enrique Osorio, dedicó su intervención a expandir estiércol sobre los demas partidos, con una muy cuidada colección de casos infamantes de otros máster, estudios universitarios e irregularidades académicas de grueso calibre.

Cifuentes intervendrá este sábado en Sevilla, en una sentadas junto a oros barones autonómicos. Estarán con ella Juan Vicente Herrera (Casilla y León), José Ignacio Ceniceros (Rioja), José Antonio Monago (Extremadura) entre otros. Será la estrella no deseada de la Convención. La incómoda protagonista, el foco mediático. Pretendía el PP relanzar la imagen del partido y, en especial, de su líder, en esta Convención. Los planes se han frustrado. Cifuentes si adelante, Dolores Cospedal la apoya, y otros dirigentes de Génova, como Casado o Maroto, y las críticas internas a su gestión empezarán a amainar. La tormenta extramuros, se mantendrá via durante semanas. Y el daño, quizás, ya está hecho, concluye la fuente consultada.