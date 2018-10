Génova confía en que Cospedal abandone la política antes de la Convención del PP

El equipo de Pablo Casado confía en que Dolores de Cospedal dé un paso al costado y abandone la primera línea de la política. El propio líder del PP se ha alejado en estas horas de quien fuera su secretaria general. Los audios de su esposo, el empresario López del Hierro, con el tenebroso comisario Villarejo han caído como un bombazo en el seno de la formación. Un terremoto sacude las vigas maestras del nuevo PP. Temen que haya más escuchas, episodios de este jaez, temores que se confirman este martes con una nueva grabación en la que la propia Cospedal recibe al policía en su despacho de Génova 13.

"Otra vez episodios turbios. Aunque ella no haya hecho nada judicialmente reprobable, debería sacrificarse y dejar sus responsabilidades en el partido", dice una alta fuente popular. Incluso confían en que lo haga pronto, antes de la convención de enero, en la que el PP aprobará su marco ideológico. "No sabemos lo que va a ocurrir, pero no podemos ir a las elecciones de mayo con este asunto pendiente", añaden.

Cospedal le envió a Casado su nota sobre las grabaciones a su esposo poco antes de remitirlas a la prensa. Marta González, vicesecretaria de Comunicación del PP, desconocía si hubo conversación personal entre ambos. "Nos remitimos a lo que ha explicado Cospedal en la nota. Ha actuado con celeridad y con claridad. No ha dado tres versiones distintas. No ha engañado, no ha mentido. Es un caso bien diferente al de la ministra Dolores Delgado", sentenció en su estreno como portavoz del partido en Génova. "No estamos mínimamente preocupados por este asunto", insistía la portavoz. Cospedal apenas tiene responsabilidades orgánicas de primer nivel, pero su peso e influencia en el PP es más que notable.

La versión oficial del PP contrasta con la sensación de contrariedad y de inquietud que hay ahora en las filas del partido. El día en el que se celebraban los cien días de Casado como nuevo presidente, apenas hubo un hueco para la conmemoración y el autobombo, para proyectar un eufórico vídeo con sus logros, scon u intensa actividad, sus viajes, sus entrevistas, sus kilómetros recorridos, sus intervenciones parlamentarias, su foto con Merkel... "Un desastre, un auténtica calamidad", coinciden estas fuentes.

Hasta este martes, Cospedal no aparecía en las cintas como interlocutora del comisario ahora en prisión. Al contrario que la ministra Delgado, su nombre ni siquiera se menciona. Pero el interlocutor de Villarejo es su esposo, López del Hierro, quien solicita una serie de informaciones y hasta de favores. . "Esas conversaciones no aportan nada", señala la nota de Cospedal. La nueva entrega de Moncloa.com modifica el escenario. Ferraz, curiosamente, considera ahora 'preocupante' y 'reprueba' lo que, para el caso de la ministra de Justicia, era un "chantaje al Estado". La vara de medir les salió con defecto de fábrica.

Rumbo a la alcaldía

Pensó Cospedal incluso en presentarse como candidata a la Alcaldía de Madrid. Al menos desde su entorno se lanzó esta versión, hace ya un par de semanas. Luego remitió otro comunicado en el que desmentía algo que en Génova ni siquiera se contemplaba. Algunos atan ahora cabos al respecto. "Con este escándalo en puertas, resulta imposible candidatearse a nada, salvo a dejar discretamente la formación", señala esa fuente.

El equipo de Casado le debe a Cospedal su victoria sobre Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP. Casado integró a la gente de la ex secretaria general en puestos destacados del nuevo organigrama. Comité de Dirección, Ejecutiva, portavocías varias, incluida la del Congreso. La exminsitra de Defensa se reservó la presidencia de la comisión de Exteriores, rumbo, se dijo, a la lista para las europeas.

El escenario ahora ha cambiado. Un vuelco radical. "Si Cospedal lo deja, tendremos aún más fuerza para exigir la salida de Delgado. Ahora estamos con menos argumentos", dice un diputado del PP. Nadie sabe qué decisión tomará. "No querrá dejar la política por un asunto tan turbio", menciona uno de sus antiguos colaboradores. Génova no presiona. Pero le indica discretamente el camino. La puerta de salida sería la mejor opción para todos, subrayan.