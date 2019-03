Garzón, sobre la cinta de Villarejo: "Que asuman responsabilidad quienes usaron políticamente contenido manipulado"

El exmagistrado Baltasar Garzón ha afirmado este jueves que quienes utilizaron con fines políticos los audios del comisario en prisión José Manuel Villarejo que pusieron a la ministra Dolores Delgado en el punto de mira, tendrán que asumir su responsabilidad porque estaban manipulados, como acreditaría ahora un informe de la Policía incorporado a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.

"Que asuman la responsabilidad aquellos que han estado utilizando unos hechos que se sabía que eran manipulados con una finalidad claramente de acabar con determinadas personas y atacar a la integridad moral de otras", ha señalado en una entrevista con Europa Press al hilo de la presentación de su último libro, No a la impunidad. Jurisdicción Universal, la última esperanza de las víctimas (Ed. Debate).

Garzón se refería al audio grabado por Villarejo el 23 de octubre de 2009 en un restaurante donde compartía mesa con el exmagistrado, la entonces fiscal y ahora ministra de Justicia Dolores Delgado y otros mandos policiales. Según publica Vozpópuli, agentes de Asuntos Internos han recuperado cerca de dos horas de aquella grabación que habían sido borradas del pendrive que moncloa.com entregó por requerimiento de la Audiencia Nacional tras publicar un polémico extracto.

En opinión del exmagistrado, "lo que queda acreditado es que se manipuló esa cinta y se hizo para atacar de forma brutal, desconsiderada y total, con una construcción política y mediática, a la ministra de Justicia y al Gobierno de Pedro Sánchez".

"Se borró. Eso es muy grave"

"No se puede estar jugando y prescindiendo de los procedimientos judiciales e instrumentalizando con fines políticos algo que es claramente una manipulación y una ilicitud", plantea el juez, que ya denunció la difusión de los audios ante un juzgado de Plaza de Castilla para que se investigue "hasta el fondo" el origen, la motivación y los medios de aquella filtración.

Llama además la atención sobre el hecho de que el contenido de la grabación "fue borrado" algo que considera "muy grave". "Parece que nos quedamos insensibles todos pensando en ver lo que hay dentro, pero es que se borró. Esto no tiene virtualidad ninguna más que el morbo. Es que han manipulado, han entregado (al instructor) algo alterado y esa alteración lo inutiliza absolutamente y a pesar de eso, hay quien piensa en 'a ver lo que dice' (la grabación)", añade.

En cuanto al audio en sí, Garzón resume su postura con una frase: "Me da igual lo que diga ese contenido y lo que diga el señor Villarejo y los que estuvieron allí", y añade: "Me parece muy bien que si la Policía lo ha recuperado y la autoridad judicial lo tiene y hay contenidos delictivos, que aparezcan, pero ojo, de momento lo que queda acreditado es que se manipuló".

"Si tienes información, eres un objetivo"

Por otra parte, preguntado por el allanamiento a la vivienda del juez que instruye precisamente el 'caso Villarejo', Manuel García Castellón, Garzón reivindica que se proteja a los magistrados de la Audiencia Nacional por el carácter grave de los delitos que investigan.

"Lo grave no es una imputación a quien nos protege, sino que es evidente que hay gente que va buscando no tanto el beneficio económico sino obtener la información que suponen que puedes tener y que puedan pensar que obteniendo esa información te pueden extorsionar o a otras personas. Si tienes información sensible o alguien lo cree así, vas a ser un objetivo", plantea.

Recuerda en la entrevista con Europa Press que él ya tiene experiencia en este asunto, pues cuando investigaba los GAL en el año 1995 entraron en su vivienda familiar pese a estar custodiada por la Guardia Civil "y dejaron una cáscara de plátano encima de la cama de matrimonio" ya que "el mensaje mafioso es 'podemos llegar a donde queramos'".

Ataques informáticos a su despacho

"Luego intentaron robar forzando la cerradura el sumario del caso Segundo Marei, de los GAL también, y ahora más recientemente hubo un ataque informático masivo a los servidores del despacho, hubo un intento hace apenas unas semanas de entrada otra vez en el despacho y otra a finales de octubre principios de noviembre", explica.

Considera que en el caso de García Castellón "puede ser un componente de todo" o "tratar de intimidar". "Cualquier juzgado de la Audiencia Nacional y cualquier juez lleva asuntos muy relevantes que pueden ser de interés para quienes no les guste estar en una situación judicial como esa. Eso puede ser, o puede ser obtención de información para venderla después, algo que está muy de moda", ha comentado.