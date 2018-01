Garzón presiona a Iglesias para acelerar la negociación de las candidaturas para 2019

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se mostró convencido este jueves de que en las próximas semanas podrá ofrecer "novedades" sobre los términos de la alianza con Podemos para las elecciones autonómicas y municipales de 2019. El líder de IU aseguró que "se está transitando por el buen camino" después de haber lanzado hace dos semanas un ultimátum a Pablo Iglesias para revisar los términos de su confluencia en el plazo máximo de tres meses.

El partido morado rechazó entonces las prisas de su socio y la negociación no parece fácil, a la vista de los puntos opuestos desde los que parten ambas formaciones. En Podemos rechazan la apuesta de IU para establecer un 'acuerdo marco' que sirva para todo el territorio, en el que luego se pueden incluir excepciones. Los documentos aprobados en la asamblea estatal de Vistalegre 2 dejan la decisión de la fórmula de confluencia en manos de cada uno de los territorios.

"Hay tiempo suficiente para hacer las cosas mucho mejor" y para corregir "algunas deficiencias", deslizó Garzón en la presentación del documento político ante la cúpula de su partido también hace escasas dos semanas. Los encuentros se producen, pero las negociaciones avanzan lentas. En el entorno del coordinador federal de IU perciben "voluntad de entendimiento" por parte de sus socios.

Fuentes de la formación morada destacan, por su parte, que la relación es fluida más allá de las presiones públicas. En Podemos consideran precipitado ponerse a hablar ya de los términos de la alianza cuando falta año y medio para la cita con las urnas. En cualquier caso, todavía no se ha entrado en detalles como las siglas que figurarán en las papeletas o el sistema para elaborar las listas. Primero el fondo y luego la forma.

La cuestión de Madrid

Una de las peticiones de IU es incrementar el nivel de democracia a la hora de configurar las candidaturas. Podemos realizará ese proceso interno en todos los territorios, pero el problema viene a la hora de conformar después las listas y concretar en qué posiciones irán ambos socios. Además de reivindicar una visibilidad "más justa", IU no quiere que los puestos que ocupen sus miembros vengan impuestos por la formación morada.

En este sentido, será fundamental lo que ocurra con casos como los de Madrid, tanto a nivel local como regional. Garzón lanzó su ultimátum poco después de que Manuela Carmena cesara con respaldo público de Iglesias al edil de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato (IU). Por otro lado, el secretario general de Podemos hizo oficial en su primera aparición pública tras el fiasco catalán la candidatura de Íñigo Errejón para liderar la Comunidad.

Aunque debe pasar un proceso de primarias, el exportavoz en el Congreso previsiblemente tendrá libertad para configurar su lista y poner en puestos de salida a personas de su confianza, entre quienes no se encuentran miembros de IU. Los ciudadanos "no nos perdonarían que no asumiéramos este desafío juntos", respondía Iglesias en una entrevista con eldiario.es este mismo jueves preguntado al respecto.

Podemos apuesta por ampliar su alianza electoral a otras fuerzas como Equo o las plataformas municipalistas

El partido morado apuesta por ampliar su alianza electoral a otras fuerzas como Equo o las plataformas municipalistas formadas en las grandes ciudades. "Debemos ir en confluencia con otros actores con los que estamos construyendo el cambio político", añadía Iglesias. Izquierda Unida cuenta con una fuerza y una implantación a nivel municipal muy valiosa de la que hasta ahora carece Podemos.

El partido morado se encuentra además en pleno proceso para renovar su estructura a nivel local. El mandato de cientos de Consejos Ciudadanos caducó el pasado 3 de enero y, de momento, no hay fecha para celebrar los procesos asamblearios que deben elegir a los nuevos dirigentes municipales. Está previsto, eso sí, que se renueven en tres tandas de primarias durante este año.

Mientras tanto, peso orgánico recae en las Asambleas Ciudadanas y en los Círculos, que tienen un mandato de carácter permanente. En este sentido, aún queda mucho recorrido por delante, ya que Podemos deberá identificar quiénes son los interlocutores válidos con sus socios de IU en cada uno de los territorios.