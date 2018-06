Garzón intenta aplacar la crisis abierta con IU Asturias por la confluencia con Podemos

La consulta de Izquierda Unida a sus bases sobre el acuerdo de confluencia con Podemos para las próximas elecciones de 2019 arrancó de forma accidentada este martes en Asturias. Tras las críticas de algunos sectores minoritarios de la coalición que dirige Alberto Garzón, la federación del Principado decidió rebelarse y anunciar que no celebrará la votación interna sobre el pacto con el partido de Pablo Iglesias.

Ante el aviso de que la federación asturiana no colocará las urnas el domingo 17 para la votación presencial, el coordinador federal tomó cartas en el asunto y envió una misiva el lunes advirtiendo a la dirección del Principado de que si no cambiaba su postura, procederá a intervenirla para garantizar el derecho de sus militantes a pronunciarse sobre la confluencia.

En caso de que la dirección asturiana siga con sus planteamientos y vulnere el acuerdo federal, advertía Garzón en su carta, la dirección federal se reservará "el derecho a ejercer directamente y en exclusiva todas las competencias de Izquierda Unida sobre el territorio de Asturias, incluyendo el uso de la simbología y denominación de la organización en procesos electorales".

La formación de Garzón selló el 1 de junio un acuerdo con Podemos y con los ecologistas de Equo para acudir juntos a los comicios europeos, autonómicos y municipales de 2019.Hasta el próximo domingo, IU somete a ratificación de la militancia el documento 'Bases para la confluencia electoral 2019' y no hay dudas de que será avalado.

Garantizar la votación

Tras comprobar que la tormenta no amainaba este martes, la Comisión Colegiada de IU envió una carta a la militancia asturiana -a la que ha tenido acceso Vozpópuli- en la que les anima a participar en la consulta que se celebra de manera telemática y a solicitar a la dirección federal que coloquen urnas en las sedes de sufragio el domingo si desde Asturias mantienen su negativa.

Además de garantizar la votación, la dirección de Garzón reprocha que el debate sobre la consulta en ese territorio ha sido "falseado" y recalca que el encuentro del 11 de mayo entre el coordinador federal y los de las distintas federaciones "estuvo marcado por el consenso". Allí estuvo presente el coordinador de IU Asturias, Ramón Argüelles.

La Comisión Colegiada de IU enfatiza que la situación ha llegado a "sus cotas más altas de irresponsabilidad" cuando su órgano homólogo asturiano aprobó una resolución que, según defienden, supone "ir en contra de los estatutos y las políticas que la militancia decidió mayoritaria y democráticamente en la XI Asamblea Federal". El resultado fue de 20 votos a favor, 11 en contra y una abstención. "Entre la imposición desde arriba y el funcionamiento confederal existe un amplio espacio", recalca la misiva.

Uno de los argumentos de la dirección asturiana para boicotear el proceso interno es que en los últimos días se habían dado de alta 500 simpatizantes sobre los que no había referencia alguna. La Comisión Colegiada tacha de "irresponsable" dicha información, la desmiente y asegura que entre el 12 de mayo y el 10 de junio -fecha de cierre del censo- sólo se dieron de alta 38 nuevos simpatizantes en IU Asturias.

Pero la polémica por la consulta sobre la confluencia con el partido morado no se ciñe al Principado, sino que una corriente crítica firmó un manifiesto bajo el lema 'Por una IU soberana', en el que reprochaba que la pregunta a la militancia se trata de un "engaño" y una "manipulación" de la dirección dado que "no pregunta por el acuerdo en concreto sino por la voluntad de confluir". El diputado en el Congreso Ricardo Sixto es uno de sus impulsores. "El acuerdo sometido a referéndum no impone a ninguna federación ni a ningún municipio la confluencia", indica la carta enviada este martes a la militancia asturiana.