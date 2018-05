Garrido, testigo de Gürtel:"La sentencia a su mujer hará que Bárcenas cumpla sus amenazas contra Rajoy"

Ana Garrido, testigo clave de la trama Gürtel, se muestra "satisfecha" con la sentencia hecha pública este jueves por la Audiencia Nacional y considera que las penas a los condenados "son acordes a su grado de implicación en la trama delictiva" aunque recuerda que todavía quedan "muchas piezas y esto es solo un parte" e insiste en que se quedará tranquila "siempre y cuando se acaben cumpliendo las penas y no suceda, por ejemplo, como con Urdangarín".

"Mi teoría es que el PP era consentidor de la trama y que las responsabilidades de esta sentencia no solo deben apuntar a las personas condenadas sino a todo el partido y extenderse también al presidente de Gobierno y del PP y máximo responsable de toda la situación, Mariano Rajoy", afirma Garrido en declaraciones a Vozpópuli. "Ahora que hay sentencia judicial contra el partido, no me vale lo de casos aislados".

La testigo cree que la condena de 15 años de prisión a Rosalía Castro, la mujer de Luis Bárcenas, "a la que Bárcenas siempre ha puesto por encima de todo", hará que el extesorero "cumpla sus amenazas" contra Rajoy.

Bárcenas ha amenazado al presidente, entre otras cosas, con sacar a la luz un vídeo que habría grabado del propio Rajoy recibiendo en 2010 un sobre con 4.900 euros de dinero negro, aunque el supuesto vídeo nunca salió a la luz. "Tú sabrás a qué estas jugando, pero yo quedo liberado de todo compromiso contigo y con el partido", había 'dicho' Bárcenas por SMS a Rajoy en 2013, a lo que el presidente respondió con el "Luis, lo entiendo: sé fuerte".

¿Y los denunciantes?

Más allá de lo que ocurra con Bárcenas y Rajoy, Garrido llama la atención sobre la situación de "los que han hecho esto posible, los denunciantes, a los que se nos tiene que reparar el daño que hemos sufrido estos años. Yo antes de denunciar no me tenía que preocupar por si llegaba a fin de mes y hoy tengo que montar un mercadillo para buscarme la vida".

En este sentido, la exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla se queja del "paripé" que está teniendo lugar en el Congreso con la proyectada Ley de protección a los denunciantes de Corrupción, algo de lo que se ha quejado la Plataforma por la Honestidad.

"Hay una toma en consideración de un proyecto presentado por Ciudadanos que tiene muchas carencias y lleva dos años en período de enmiendas", se lamenta Garrido. "Creo que a ningún partido le interesa realmente que exista esta ley de protección, y ello pese a que hay una directiva de la Unión Europea que exige esa Ley".