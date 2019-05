Luis Garicano (Valladolid, 1967) es el cabeza de lista de Ciudadanos a las elecciones europeas del 26-M. Garicano es uno de los economistas más prestigiosos de España y uno de los principales artífices del giro liberal del partido naranja.

Garicano llevaba tiempo preparándose para esta candidatura. Ocupa la vicepresidencia de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) desde hace más de dos años. Y ha jugado un papel muy relevante en la alianza con el partido del presidente francés, Emmanuel Macron, para estas elecciones.

El candidato de Ciudadanos asegura en una entrevista con Vozpópuli que salen a ganar tanto al PP como al PSOE. La circunscripción única favorece a la formación de Albert Rivera, que aspira a multiplicar por cuatro los dos eurodiputados que obtuvo hace cinco años.

Garicano pone en valor la lista que ha elaborado Ciudadanos, en la que comparten puestos de salida ex dirigentes del PP y el PSOE como Soraya Rodríguez y José Ramón Bauzá, fichajes sonados como Maite Pagaurtundúa e históricos de Ciudadanos como Jordi Cañas.

Según Garicano, es la prueba de que su partido se toma Europa en serio y que su lista no es un "cementerio de elefantes". Sobre sus propuestas, asegura que Ciudadanos combatirá la nueva leyenda negra que partidos como Podemos y los separatistas están creando en Europa con la complicidad del bipartidismo.

Podemos, PNV, PDeCAT, ERC se dedican sistemáticamente a hacer ruedas de prensa en el Parlamento, proposiciones en el Parlamento cuya prioridad es machacar la imagen de España"

¿Ha cambiado su campaña después de lo ocurrido en las generales del 28-A?

No hemos cambiado lo principal, pero sí ha cambiado el estado de ánimo. Todo el mundo siente este viento a favor, el empuje de ilusión y ganas gracias al buen resultado de las generales. Empezamos de la mejor manera posible, saliendo a ganar.

¿Ganar es superar al PP?

Superar al PP y superar al PSOE. Salimos a ganar. Somos el único partido, y creo que es nuestra principal fortaleza, que se toma Europa en serio, que no se toma Europa como un cementerio de elefantes, que no usa Europa como retiro dorado; y que manda a Europa a algunas de las personas más cualificadas. No hay color. Maite Pagaza, Javier Nart, Bauzá, Susana Solís, Jordi Cañas… Todos con un compromiso muy fuerte para defender a España en Europa, por un lado, y liderar Europa, por otro. Llevamos 300 años sin liderar Europa. España no cuenta entre los primeros espadas desde hace muchos años. Y, en parte, no contamos porque no nos la hemos tomado en serio. El bipartidismo no se ha tomado Europa en serio.

¿Qué defensa necesita España en Europa?

Tenemos una serie de partidos que van a Europa a machacar la imagen de España. Podemos, PNV, PDeCAT, ERC se dedican sistemáticamente a hacer ruedas de prensa en el Parlamento, proposiciones en el Parlamento cuya prioridad es machacar la imagen de España. No son para defender al pescador español o los intereses de nuestro país. Cuando la leyenda negra te la hace un holandés o un alemán te defiendes. Cuando la leyenda negra te la hace un compañero de tu país es verdaderamente brutal. Esta gente pide el voto a los españoles para luego ir ahí a machacarles, a abofetearles en la cara.

Hay un segundo problema. Los partidos tradicionales hacen una sistemática dejación de funciones. Ramón Tremosa (PDeCAT), que ha ido sistemáticamente al Consejo de Europa a machacar a España, iba con una delegación de voto del PP. Las embajadas catalanas, como la de Bruselas, se dedican a machacar a España con dinero del contribuyente español. Y la Constitución dice que la acción exterior es una competencia exclusiva del Reino de España. Es una dejación del bipartidismo casi traidora. ¿Cómo es posible que unos señores usen los recursos de España para machacarte y no intentes evitarlo? Creo que Ciudadanos es el primer partido que dice esto se ha terminado y eso no va a suceder.

La lista de Ciudadanos a la Eurocámara es una de las más peculiares, en las que por ejemplo conviven Soraya Rodríguez, ex del PSOE, y José Ramón Bauzá, del PP. ¿Esto es transfuguismo?

No es transfuguismo. Son gente que ha sido extremadamente consistente con sus ideales. Los que se han mudado de ideales son sus partidos. Maite Pagaza era la asesora de política lingüística de Fernando Buesa, consejero socialista asesinado por ETA, cuando Buesa trato de llevar un modelo lingüístico a Euskadi razonable y compatible con la Constitución. Ella y el PSE y la que luego ha sido ministra de Educación de Sánchez son los que se han movido a posiciones nacionalistas, y los que han permitido que el nacionalismo gane. Lo mismo Javier Nart en Cataluña o Soraya Rodríguez con Sánchez.

Las incertidumbres económicas están en la política. El 'brexit' está descontrolado, tenemos riesgo en Italia y una guerra comercial entre China y Estados Unidos"

Soraya Rodríguez fue de las personas que ha estado toda la legislatura como Pepito Grillo diciéndole a Sánchez 'no, no, no' cada vez que daba pasos hacia las nacionalistas, cada vez que estaba metiendo relatores. Y Bauzá perdió el apoyo del PP en Baleares porque llevaba una política lingüística que es la que lleva Ciudadanos. Son personas que tienen una visión muy clara de los peligros del nacionalismo y de la igualdad de los españoles, que es un principio clave para Ciudadanos y para nuestra lista.

Usted ha sido uno de los dirigentes de Ciudadanos más críticos con Vox. El hecho de que estas elecciones coincidan con las municipales y autonómicas y los posibles pactos, ¿afecta a su discurso?

Nosotros siempre hemos mantenido la misma línea con el populismo y los partidos que ofrecen soluciones fáciles, pero falsas. Nos parece que Europa puede haber tenido problemas. Europa necesita reformas, como necesita España. Pero sería absurdo decir 'España tiene problemas, quitemos España'. Los partidos populistas que están contra Europa adoptan esa posición. Europa es nuestro futuro, nuestra solución. Somos europeístas. En ese sentido, la distancia con los partidos populistas es mayor.

El partido de Macron va a ir al grupo liberal con nosotros, o a un nuevo grupo que se va a formar. La relación es excelente y vamos a trabajar de la mano en Europa"

Es vicepresidente de los liberales europeos. Su resultado el 28-A o la victoria de Macron ha traído al sur de Europa unas recetas que parecían reservadas al norte del continente. ¿Por qué?

Si contamos Francia y España es cierto que hay una ola liberal, que también alcanza al este de Europa. En Chequia, Rumanía, Bulgaria… El liberalismo está mostrando que es la mejor alternativa a los populismos. No podemos seguir con el mismo bipartidismo en Europa. La unión del PP y el Partido Socialista ha controlado Europa en los últimos 40 años. Y también ha usado las instituciones a su servicio. No reforma, no regenera y eso crea una distancia con los ciudadanos. Y el liberalismo viene a cambiar las cosas.

Hablaba de Macron. ¿Se ha enfriado la relación de Ciudadanos con Macron?

No. Yo he estado negociando con la número uno de la lista de Macron (Nathalie Loiseau). Van a ir al grupo liberal con nosotros, o a un nuevo grupo que se va a formar. No hay ninguna duda al respecto. Estamos en contacto prácticamente a diario. La relación es excelente y vamos a trabajar de la mano en Europa.

¿Veremos a Rivera y a Macron juntos en un mitin?

No creo que Macron haga mitines. No sé si quiera si los hará en Francia. Macron es el presidente de la República, no es primer ministro. Pero seguro que vamos a ver gente de En Marche! en nuestros mitines y a gente de Ciudadanos en los suyos.

¿Hay chiringuitos en la Unión Europea?

Hay chiringuitos. Ha habido, como ha ocurrido en nuestras comunidades autónomas, mucha diarrea normativa, mucha legislación. En donde Europa tiene que actuar, tiene que actuar con decisión. Pero hay otros temas en los que Europa no se tiene que meter. Hay cosas estupendas que se están haciendo en Europa y hay que potenciarlas. Y hay cosas que se tienen que mejorar, como concluir la Unión Económica y Monetaria. Pero es cierto que hay otros temas en los que Europa debería meterse un poco menos.

Hay temas de protección de los consumidores donde los Estados tienen que tener la primacía y en los que a lo mejor Europa no debería meterse"

¿A qué se refiere?

Cosas que Europa sí tiene que hacer: cambio climático, unión económica y monetaria, políticas de asilo e inmigración. Pero hay temas de protección de los consumidores donde los Estados tienen que tener la primacía y en los que a lo mejor Europa no debería meterse. Por ejemplo el Reino Unido siempre estaba dando la batalla sobre si los plátanos tienen que ser o no de esta manera. A lo mejor hay cosas en las que quizá se ha hecho más de la cuenta.

En Ciudadanos advierten de la llegada de una nueva crisis económica. ¿Estamos preparados para afrontarla si es como la del 2008?

Una crisis tan salvaje como la del 2008 no debería suceder nunca. Pasó en 1929, pasó en el 2008, pero fue algo excepcional. España llegó a la crisis del 2008 con el 40% de deuda sobre el PIB. Es decir, con mucha capacidad para afrontar el gasto de desempleo como creció, lo hizo en 30.000 millones, y por si había que hacer otros gastos adicionales del estado del bienestar. Ahora, llegamos con una deuda que es del 100% sobre el PIB, 60 puntos más. Esos 600.000 millones de deuda adicional que tenemos con respecto a cuando empezó la crisis de entonces supone que no podemos enfrentar una nueva crisis con la misma capacidad de movimiento. Y tampoco la política monetaria tiene la misma capacidad de acción. Los tipos están a cero y no pueden caer a muy, muy negativo. Ni la política fiscal, ni la monetaria van a poder reaccionar igual que entonces. En cualquier caso creo que las grandes incertidumbres son políticas. El brexit, que está absolutamente descontrolado. Italia, que tenemos un riesgo político descomunal y, obviamente, la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Estamos a favor de una Europa de clubes. Una Europa en la que haya países que decidan ir más deprisa en determinadas áreas, como ya ocurre con el euro"

Cuando llegan las elecciones europeas se hacen muchas promesas sobre mayor integración, política exterior o de seguridad común. Pero esas promesas se acaban estrellando en la unanimidad del consejo. ¿Existe realmente margen para una mayor integración europea?

Aquí Macron ha hecho una sugerencia que es la única solución mirando hacia delante. Si intentas que todo el mundo avance junto, vas a tener vetos. Vas a tener países que te van a echar las cosas para atrás. Lo que Macron sugiere no es una Europa de dos velocidades con un centro y una periferia, porque hay países que quieren estar en el centro para algunas cosas y en la periferia para otras. Lo que ha sugerido es una Europa de clubes. Una Europa en la que haya países que decidan ir más deprisa en determinadas áreas: inmigración (Schengen), el euro, ya existe un club, o la política internacional, interior y de defensa.

Yo sí veo posible que si hay ocho países, 10 países, que usando el Parlamento, usando la Comisión y las instituciones se ponen de acuerdo en hacer un tratado especial para hacer política exterior común puedan hacerlo. De la misma manera que lo hemos hecho con el euro, se trata de ir encontrando unos procedimientos de cooperación que permitan avanzar mucho más a grupos selectos.

Llevamos 300 años sin liderar Europa. España no cuenta entre los primeros espadas desde hace muchos años. El bipartidismo no se ha tomado Europa en serio"

Algún ejemplo concreto.

La cooperación fiscal. Tenemos un problema muy grave de elusión fiscal, del que hablo mucho en mi libro El contrataque liberal. Son empresas que básicamente están defraudando a la Unión Europea a base de usar las reglas de un país contra las de otro. Esto es difícil de cambiar porque hay dos o tres países que se oponen. Entonces, Francia, Alemania, España y otros pueden decir y de hecho lo van a decir, vamos a hacer una armonización de las bases fiscales. Y todo este grupo va avanzar en la misma dirección y vamos a poner presión para que los demás se sumen. Pero lo que no podemos hacer es esperar a que quiten el veto, porque eso no va a suceder.