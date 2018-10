García Tejerina: "¿La alcaldía de Madrid? Yo estoy donde tengo que estar"

Isabel García Tejerina, (Valladolid, 49 años) fue ministra de Agricultura en el último Gobierno Rajoy. Ingeniera agrícola, licenciada en Derecho, trabajó durante años con Miguel Arias Cañete, su mentor. Pablo Casado la reclutó para la cúpula de Génova, donde ejerce de vicesecretaria de Política Sectorial del PP. De perfil técnico, aparece ahora en todas las quinielas con destino político. Ayuntamiento o Comunidad. Expresiva y animosa, ella se centra en su partido: “Estamos en condiciones de ganar y devolver la prosperidad a los españoles”.

-Acaba de decir Aznar que este PP de Casado es un partido ganador, un partido para gobernar…

-Las tres últimas elecciones generales las gana el Partido Popular, una de ellas por mayoría absoluta. No hay que olvidar que el PP es un partido de Gobierno, por dos veces hemos levantado un país quebrado. No estamos sólo en condiciones de ganar, sino en condiciones de traer prosperidad y oportunidades a los españoles.

-Ya no habrá más mayorías absolutas. Qué escenario ve más factible, ¿un gobierno de coalición con Ciudadanos o un gobierno con el apoyo externo de Ciudadanos?

-Habría que esperar a ver los resultados. Siempre se sale a ganar, a conseguir la mayoría más amplia. Como segunda posibilidad, valdría alguna de las alternativas que usted plantea. Nosotros sabemos que somos la opción de progreso, el partido que trae las buenas políticas sociales a España, que lo hemos hecho, que hemos demostrado que somos capaces. Aspiramos a conseguir esa mayoría que nos permita hacer que nuestras ideas se conviertan en proyectos y en realidades.

-¿En qué se diferencian el PP de Rajoy del PP de Casado?

-El Partido Popular de Casado, y así lo ha dicho el presidente en muchas ocasiones, es la suma de lo mejor de la historia del PP y eso es lo que tiene que ser. El PP ha gobernado la Nación, ha gobernado y gobierna en muchas comunidades, en muchos municipios, es el partido con más presencia en todo el territorio español. Cada presidente ha dejado su impronta. Tanto el presidente Aznar como el presidente Rajoy dejaron una España mucho mejor que la que recibieron. El presidente Casado tiene una ventaja muy importante: Orgulloso de nuestro pasado, se quedará con lo mejor de cada una de las etapas de los dos presidentes.

-Le achacan al PP que es un partido de la familia y no de la mujer.

-El PP es el partido de la mujer. La mujer juega un papel fundamental en la familia. Yo, que he estado tanto tiempo trabajando en el medio rural, le diré que nunca ha habido más mujeres trabajando en nuestro país que con el PP. Nunca se ha avanzado en tantos aspectos positivos para la mujer que bajo mandatos del PP. Hay partidos que centran su energía en colocarse etiquetas más que en traer oportunidades para las mujeres.

-Casado está a la busca de candidatos para las listas electorales de cara a las citas de mayo. ¿Usted se ve como candidata a la alcaldía de Madrid como tanto se insiste?

-Si miramos las hemerotecas, yo he aparecido en las europeas, para comisaria, en la alcaldía de Madrid, en la de Valladolid, en la Comunidad de Madrid…yo ahora mismo estoy donde debo de estar, trabajando con el presidente para los españoles, ahora desde la oposición, escuchando mucho lo que la gente nos pide. Estamos preparados para volver al gobierno y volveremos. En mi área de vicesecretaria sectorial hay muchas áreas en las que llevar importantes propuestas a la sociedad española.

-¿Qué hay que hacer con Cataluña? ¿Aplicar un 155 más duro, más largo?

-Era un ataque al Estado, no al gobierno, era un ataque a la sociedad catalana y es Estado el que se tiene que defender. El Estado tiene distintos poderes y distintas instituciones. La oposición lo es, las Cortes Generales lo son, el Tribunal Constitucional… todas las instituciones defendimos la unidad de España. Era importante ir de la mano con los partidos de la oposición. Así lo entendimos. Ellos nos marcaron las condiciones. Ciudadanos, un 155 corto para convocar elecciones. Ellos estuvieron diciendo mucho tiempo no al 155, sí a elecciones. El PSOE quería un 155 lo más light posible. Hoy la situación es peor que hace un año y mucho peor que hace tres meses, cuando llega el PSOE al Gobierno. La primera obligación de todo dirigente político es velar por la convivencia. El Gobierno está fallando en Cataluña, vemos cómo esa convivencia se deteriora día a día. Si al presidente del Gobierno actual le parece que lo que tiene que hacer es quitarle importancia a una situación indeseable, nosotros haremos propuestas para devolver la convivencia a los catalanes.

-¿Es usted de derechas? ¿El PP se ha derechizado?

-Nosotros somos centro derecha, por supuesto. Somos un partido liberal. Un partido cuyo eje es la persona, cada persona es importante, viva donde viva, tenga la edad que tenga, sea cual sea su inclinación sexual, su medio. Si eso es ser de centro derecha, por supuesto que sí. Creemos en la libertad de elección para que la gente pueda desarrollar su vida en libertad. Son las políticas de centro derecha las que cuidan de la gente, aseguran las pensiones, dan oportunidades, generan empleo a los jóvenes…

-¿Pedro Sánchez llegará al 2020 como él pretende?

-Eso es una decisión personal del presidente del Gobierno. En su mano está terminar la legislatura o convocar elecciones. Cada día, de aquí a 2020, puede tomar esa decisión. Solo le corresponde a él. No importa que tenga o no tenga apoyos si decide continuar en la Moncloa. La pregunta es ¿qué tipo de presidente eres para España?. ¿Ha venido para estar, para ocupar poder, o para ocuparse de los problemas de los españoles? Esto es lo que decidirá si agota la legislatura o no. Hasta ahora, parece que más bien sólo a ocupar poder.

-¿Sánchez está haciendo ‘un Zapatero’ en economía, mirando hacia otro lado sin tomar decisiones?

-Está repitiendo el zapaterismo sin ninguna duda y en muchos órdenes. Hay tres cosas que caracterizaron al Gobierno de Zapatero. La búsqueda de la confrontación. Cuando dijo lo de que “hay que generar tensión”. Ahí su ley de la Memoria Histórica, su primera propuesta, ahondar en la división, enterrar la concordia, olvidar lo mejor de lo que todos nos sentimos orgullosos como es la Transición, abrir heridas que todos los españoles cerraron, desacreditando a algunos socialistas de la época. No creo que Pedro Sánchez o Zapatero sean más antifranquistas que Felipe González, pero parece que lo buscan.

Otra seña de identidad es prometer a Cataluña lo que no puede dar, por lo que generan unas expectativas que se han traducido en esa deriva independentista, la mecha la prende el presidente Zapatero cuando anuncia que “yo avalaré lo que salga del Parlament”, sin tener poder para ello.

En tercer lugar es la quiebra económica, gastar lo que no se puede, comprometiendo a las generaciones que están por venir que tendrán que pagar la ingente deuda del Estado. Esa falta de solidaridad con los más jóvenes, esa política económica desordenada, de no lanzar ni un mensaje positivo. Ya pasó en 2007 y Pedro Sánchez anuncia las mismas políticas, más gasto, más impuestos, sin una sola señal de confianza a los mercados internacionales. Por lo tanto, sí. Tenemos un nuevo Zapatero en el presidente Sánchez.

-¿Asistirán Aznar y Rajoy a la convención del PP del próximo diciembre?

-Creo que es deseo de todos, militantes, cargos, mostrar la fuerza de la historia del Partido Popular, que tiene que sentirse orgulloso de lo mucho que ha hecho por este país. Estamos obligados también a evolucionar, a acompañar a la sociedad en su transformación, a anticiparnos a lo que esté por venir para que España sea un país rico en oportunidades para todos los españoles.