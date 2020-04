García-Page, contra las cuerdas por "mentir" para ocultar el colapso hospitalario

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es otra de las autoridades políticas que no está saliendo bien parada a cuenta de su gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, pero sobre todo por las declaraciones que ha ido haciendo desde el estallido del brote.

En Albacete, los aplausos de las 20 horas a los sanitarios han desembocado en las ya famosas caceroladas contra el dirigente socialista. Siete sindicatos señalan que "miente" y "falsea" la realidad. La oposición le exige la apertura del hospital de Toledo, que permanece cerrado.

Varios profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA) han denunciado a través de vídeos y mensajes en las redes sociales la situación crítica que están atravesando en cuanto al número de ingresos y la falta de material para tratar a los pacientes.

"La gente está tirada en el suelo porque no tenía dónde tumbarse porque estaban agotados. Es deprimente, llevo todo el día llorando. Llevamos unos días de mucha carga existencial que paulatinamente ha ido aumentando hasta llegar a un punto de colapso en la urgencia del Hospital General de Albacete", denunció una enfermera la semana pasada.

Falta de respiradores

Esta semana, el doctor Ramón Peiró, jefe de Anestesiología y Reanimación del mismo centro, se ha unido a las peticiones públicas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de otro vídeo. Pide ayuda desesperadamente para que lleguen hasta la provincia más respiradores y alerta sobre el colapso sanitario en todos los hospitales.

"Estamos metiendo a pacientes de la Covid-19 en quirófano porque estamos sin respiradores. Estamos esperando una partida que dicen de 25 respiradores que nunca llegan y hace cinco o seis días que se nos prometió desde Toledo. Anteriormente, también se nos prometieron 157 respiradores para toda Castilla-La Mancha", señala el médico.

Los testimonios de los sanitarios chocan con las declaraciones que García Page ha hecho en las cadenas de televisión de alcance nacional. Según el presidente autonómico, la respuesta del sistema sanitario español ante la crisis del coronavirus ha sido "extraordinaria". "Mucho mejor de lo que lo harían otros en Europa o en el mundo", celebra. "A pesar de los problemas que tenemos, tenemos unos recursos tremendos que están respondiendo", dice.

"Un episodio malo"

El presidente de Castilla-La Mancha sí ha admitido que hace unos días se vivió "un episodio malo" en un hospital de Albacete en el que se concentraron gran cantidad de ingresos. "Era de un momento delicado", reconoció en referencia al vídeo de la enfermera en el que aparecían pacientes tirados por los pasillos y del que se han hecho eco numerosos medios internacionales.

Después señaló que ahora se "obvia que las cosas se arreglan" y que "todo el mundo hace un esfuerzo enorme pero no todo el mundo se dedica a hacer vídeos". Sobre el hospital de Toledo cerrado asegura "el problema no es el espacio" disponible, sino el número de profesionales. "Y no hay que distraer con mudanzas a los profesionales que están dando el quinientos por cien".

"Me molesta esa demagogia. Que no engañen a la gente. Hay muchos problemas y gente falleciendo. Entiendo que la imagen de un gran hospital cerrado es curiosa, pero no deja de ser populismo barato", considera Page.

La justicia, sindicatos y los colegios de médicos reclaman material

Los siete sindicatos con representación en la Junta de Personal del Área de Salud de Albacete insisten en que "se miente" sobre la situación, que no es puntual sino un colapso que se ha convertido en la tónica general.

"Los sindicatos SATSE, CC OO, USICAM, CSIF, UGT, USAE y CEMS, como miembros de la Junta de Personal del Área de Salud de Albacete, quieren manifestar su profundo desacuerdo con las declaraciones de nuestros representantes públicos, que muestran un profundo desconocimiento de la realidad que viven los trabajadores de hospitales, centros de salud, puntos de atención continuada y residencias de mayores", han lanzado.

"No queremos que estas declaraciones se repitan nuevamente porque se miente respecto a la situación de colapso del Hospital de Albacete y que no se trata de un hecho puntual, sino de la tónica general en esta última semana", lamentan.

No son conscientes de que la grabación de vídeos por parte de los profesionales, explican, se debe a la impotencia e indignación que les generan estas declaraciones que, lejos de atender a sus demandas aportando soluciones, falsean la realidad mostrando a la opinión publica un escenario que está muy lejos de la realidad, constituyendo dichos vídeos la única vía posible para desmentir las declaraciones de nuestros dirigentes.

Este lunes un juzgado obligó a la Junta de Castilla-La Mancha a dotar de medios a los centros sanitarios de Albacete en 24 horas. Por su parte, el Colegio Oficial de Médicos emitió un comunicado en el que se recalca que "la administración tiene la obligación de proteger a sus trabajadores sanitarios según la ley de prevención de riesgos laborales y dotar de todos los medios, para prevenir riesgos a sus trabajadores. Si no cuidamos a nuestros sanitarios, quién va a cuidar de nuestros pacientes".