García Hernández: "O volvemos a ser la referencia del centro derecha o estamos perdidos"

José Ramón García Hernández es de los candidatos a la presidencia del PP que no parte en el grupo de favoritos, que integran María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. Pero García Hernández, al que todos llaman Joserra dentro del partido, no da la batalla por perdida. Su proyecto, dice, es el único que ofrece una verdadera renovación.

García Hernández es un diplomático de carrera que ha ocupado diversos cargos de responsabilidad ministerial con el PP en el Gobierno. Su campaña plantea dos ideas. A nivel orgánico, propone primarias a todos los cargos y una limitación de ocho años para cualquier puesto. Es la manera, dice, de convertir el PP en un partido de los afiliados y no de los cuadros. A nivel programático, quiere "reunir" el centro derecha recuperando los valores liberales, conservadores y del humanismo cristiano. "Principios fuertes, con políticas modernas", asegura.

El candidato cumplirá 47 años el 5 de julio, día de las primarias. "Estaré en Ávila contando votos con los afiliados", explica en una entrevista con Vozpópuli. García Hernández lamenta los pocos afiliados que se han inscrito para votar y pide a sus rivales que no confundan la batalla del congreso que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy al frente del PP. No es una cuestión de caras, sino de proyecto, dice.

Poco más de 64.000 afiliados inscritos para votar.

El prerrequisito de la inscripción es una alteración del derecho de sufragio activo, que no está con el espíritu de la ley, ni de los estatutos del partido y creo que debería borrarse.

Usted dijo que el PP estaba bordeando el ridículo. ¿Es válida la elección del presidente con esta cifra tan baja, que apenas representa el 7,4% de los afiliados que dice tener el PP?

Se puede, sí. Pero yo espero que recapaciten a la luz del escrito que he presentado a la Comisión Organizadora del Congreso y que cualquier afiliado al corriente de pago pueda votar. Eso sí. Nosotros no somos Podemos. No va a salir un 108% en las votaciones como salió en la consulta del chalet de Pablo e Irene. Aquí que vote el que quiera con libertad, pero que se permita y sea mucho más fácil. No es una alteración de las reglas, simplemente que aquel que vaya a votar el día 5 de julio no se encuentre con la desagradable sorpresa de que no se inscribió. A medida que pasan los días, la gente va tomando más conciencia (de lo que nos estamos jugando).

El PP tiene que elegir un proyecto, no una cara. Si hay un proyecto común cabemos todos, si hay una cara solo cabe la cara"

¿Quién es 'Joserra'?

Joserra es un diplomático, un doctor en Filosofía Política, licenciado en Económicas, licenciado en Ciencias Políticas que ha desarrollado distintos puestos de alta responsabilidad en ministerios. Soy ahora portavoz de exteriores en el Congreso, secretario de Internacional del PP y presidente del comité electoral del PP de Ávila. Sobre todo soy una persona muy convencida de mis valores. Y que cree que los valores que defiendo tienen ese hueco en el PP. El PP sólo se va a renovar y se va a recuperar si volvemos a apostar firmemente por esos valores del liberalismo, del conservadurismo y del humanismo cristiano, pero haciendo políticas modernas. Es es Joserra... Y con sentido del humor (risas).

En su vídeo de campaña dice que no quiere un PP socialdemócrata.

No lo quiero.

¿Es el PP un partido socialdemócrata?

Hemos tenido tentaciones y veleidades socialdemócratas. Y de esas ya no puede caber ninguna, porque si no te conviertes en el mejor gestor de la política de tus adversarios.

¿Qué es el humanismo cristiano?

El humanismo cristiano lo define muy bien la actuación del papa Francisco: acompañar al que sufre. Y para eso se pone en el centro la persona. No puedes ser un gestor de la macroeconomía. La economía es para las personas. Y ese es el gran valor del humanismo cristiano con toda la doctrina social de la Iglesia. Nosotros también tenemos un componente liberal. Yo soy un liberal conservador. Hay otros que se acostaron anoche y se levantaron liberales. Esta renovación la han hecho todos los partidos de centro derecha del mundo.

¿Qué partido conservador tiene como referencia en Europa? Estos partidos han desaparecido en países como Francia o Italia.

El gran partido conservador es el británico, que sigue ganando elecciones pese al brexit que es uno de los mayores errores estratégicos que se pueden hacer en política. Los republicanos franceses no han desaparecido. Están en la Asamblea, y ahora cuando vengan las municipales yo creo que el señor Macron se va a llevar una sorpresa. Pero es cierto que todos estos partidos mostraban una necesidad de renovación profunda. Si el PSOE por ejemplo se hubiera renovado a tiempo, no sé si Podemos hubiera entrado. Podemos es también una manifestación de la crisis de Izquierda Unida que no se renovó. Y a nosotros, como estuvimos sosteniendo la acción de gobierno, Ciudadanos que al principio fue de centro de izquierda se acercó al centro derecha porque veía que tenía más margen. Cuando el PP vuelva a ser el PP son malas noticias para Ciudadanos.

Quiero elecciones primarias para cada cargo del partido. Si gano, nadie podrá estar más de ocho años en un puesto"

¿Cómo es el nuevo PP que quiere?

Quiero elecciones primarias para cada cargo del partido: presidente, secretario o secretaria general, los vicesecretarios. También quiero imponer una limitación de mandatos. Nadie podrá estar más de ocho años en un puesto. Esta idea cambia la lógica de la confrontación, que existe muchas veces, a otra lógica de la cooperación. Vas a tener que cooperar con los que han elegido exactamente igual que a ti. Es una revolución cultural que va a hacer que renovemos de verdad el PP, junto a estos principios fuertes para políticas modernas. Estas primarias se trata de que gane un proyecto, no una cara. Si hay un proyecto común cabemos todos, si hay una cara solo cabe la cara.

Con la cifra tan baja de inscritos, no parece que la idea de primarias esté cuajando.

Hace una semana el presidente Rajoy estaba por aquí. Esto es un proceso de aprender a la vez que lo estás haciendo. Yo no voy a cejar en intentar que hagamos lo mismo que otros grandes partidos de centro derecha del mundo. Por eso yo he pedido el debate hasta la saciedad y lo seguiré pidiendo. Pero no quiero quedarme como el que pide el debate. Es importante que todas las políticas que vayamos a hacer sean aprobadas por los afiliados. El partido es de los afiliados, no de los cuadros.

¿Sometería el programa electoral al escrutinio de la militancia?

Es mucho más fácil. Si construimos ese nuevo partido el programa electoral se hace de abajo a arriba. Todo el mundo participa. Es dramático ver cómo los jóvenes que vienen al PP se desesperan. No tienen oportunidades. Si tu introduces este mecanismo de la limitación de mandatos e introduces las primarias, la gente va a tener oportunidades. Y también abres el partido a la sociedad civil, porque el PP tiene que volver a atraer a los mejores. El PP nació para servir a España y a los españoles.

Hay que romper con el lenguaje autonómicamente correcto. Creo que es mucho mejor para España tener una Sanidad y una Educación centralizadas, y hay que decirlo"

¿Cree que el PP cometió errores de bulto en la gestión del golpe separatista en Cataluña?

Todos somos muy buenos toreros a toro pasado. Yo al presidente Rajoy no puedo más que alabarle. La dimensión de los retos que ha tenido es extraordinaria. El rescate, una abdicación, las investiduras fallidas, el 155 –que no querían entrar ni el PSOE ni Ciudadanos- y por último la moción de censura dan la dimensión de su talla. ¿Qué me hubiera gustado a mí del 155? Que se hubiera sido mucho más riguroso en su aplicación. Me hubiera gustado que TV3 no campara como el elemento de propaganda que es y luego, haber sido mucho más tajante. Pero creo que se hizo de forma razonable. Yo he pedido la dimisión de Quim Torra, porque una institución del estado que maltrata a otra institución del estado no puede estar ni un minuto más. Ya no eres Joachim, eres el presidente de la Generalitat.

Usted ha ido desgranando algunas propuestas de gobierno. Por ejemplo quiere recentralizar la Sanidad y la Educación.

Propongo una ley de defensa de los símbolos y las instituciones del Estado, porque cuando éramos una democracia joven en el 78 esto parecía que se regaba solo pero es que hay que defender tu democracia y tus instituciones. El PP tiene que tener posiciones de principios para defenderlas. La sanidad y la Educación hay que centralizarlas de nuevo. Eso sería una gran revolución de verdad.

Estoy en contra de la 'efebocracia'. La renovación no es meter jóvenes. La renovación es meter buenas ideas y nuevas ideas"

Y sobre todo romper con algo que nadie se ha atrevido a romper, que es el lenguaje autonómicamente correcto. Se acabó. Parece que hay un lenguaje que te aprisiona para que tu no puedas proponer esto. Yo creo que es mucho mejor para España tener una Sanidad y una Educación centralizadas, donde todos tengamos los mismos derechos, la misma dignidad y la misma igualdad. Si no puedo dejar que haya unos señores que quieren ser independentistas y detraigan recursos de la sanidad y la educación para alimentar su Diplocat y su procés. Ahí no podemos estar.

Usted no parte entre los favoritos.

Esto ya lo sabemos todos los que estamos en política. Los que entran de Papa (al cónclave) acaban saliendo de cardenales y algunos de monaguillos. Creo que tengo opciones, porque mi mensaje está calando en los afiliados.

¿Está a favor de la idea de renovación generacional en el partido?

Estoy en contra de la efebocracia. La renovación no es meter jóvenes. La renovación es meter buenas ideas y nuevas ideas. La renovación es contar con todos. Hay gente de 70 años que es muy joven y gente de 30 años que es muy vieja.

Hemos tenido tentaciones socialdemócratas. Y de esas no puede caber ninguna más, porque si no te conviertes en el mejor gestor de la política de tus adversarios"

¿Valora sumar fuerzas con otro candidato antes de ir a las urnas el 5 de julio?

Mi compromiso es muy honesto. El día 5 de julio es mi cumpleaños y lo voy a celebrar contando votos con los afiliados, porque es lo que debo hacer. Y lo voy a hacer en Ávila, que es donde me gusta celebrar mis cumpleaños. Eso es lo honesto. El pacto para mí se tiene que dar el día 6 (de julio). El día 6 hay que juntarse y hay que aceptar las ideas que han ganado y las que nos interesan a todos y reunirnos. Cabemos todos aquí. En el PP no sobra nadie.