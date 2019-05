García Egea exige a Sánchez que explique por qué la Fiscalía "se pone del lado" de Puigdemont

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "salga de su escondite" y "explique claramente" por qué la Fiscalía "se está poniendo del lado de los del lazo amarillo y de Puigdemont".

Así se ha pronunciado el número dos del PP tras ser cuestionado por los periodistas en Málaga después de que la Fiscalía de Madrid se mostrara este viernes a favor de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid estime el recurso presentado por la candidatura Lliures per Europa (Junts) contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí de las listas para las elecciones europeas el próximo 26 de mayo.

Para García Egea, si la Fiscalía "se pone más de parte de Puigdemont sus razones tendrá", incidiendo en que quien tiene que explicarlo es Pedro Sánchez: "Por qué la Fiscalía se pone del lado de Puigdemont y no del lado de la Junta Electoral Central y no del lado de la razón que dice que si un señor está reclamado por el Supremo, reclamado por graves delitos contra el Estado, no puede representar a España".

"Una vergüenza"

El político popular a recordado que el PP recurrió ante la Junta Electoral el hecho de que Puigdemont, "un señor que está prófugo de la Justicia no puede representar a los españoles en el Parlamento Europeo". "Me parece una vergüenza, por eso el PP recurrió el nombramiento de Puigdemont como candidato y parece que la Junta Electoral Central le dio al PP la razón y exigió que no concurriese".

El Ministerio Público, en su escrito dirigido al juzgado, afirma que la resolución de la JEC "no es ajustada a Derecho, en cuanto vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo" de Puigdemont, Comín y Ponsatí.