García Castaño: "El jefe superior de Villarejo sabía que le grababa en su despacho"

El ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativa (UCAO) Enrique García Castaño, considerado por la Fiscalía Anticorrupción uno de los "consortes criminales" que formaban parte de la organización criminal policial liderada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, aseguró en su declaración como imputado del pasado 13 de julio que todos los compañeros policías sabían que su socio grabada las conversaciones, según consta en la declaración, a la que ha tenido acceso 'Vozpópuli'.

"Cuando iba al despacho del anterior Director Adjunto Operativo (DAO) [Eugenio Pino], y me gustaría que viniera a declarar, porque además él esta dispuesto a venir, pregúntele qué hacía el señor Villarejo cuando hablaba con él", aseguró García Castaño, conocido con el apodo de 'El Gordo', que prosiguió: "Lo que pasa es que el director adjunto operativo (DAO) sabía, como sabíamos todos, que nos estaba grabando".

Con esta declaración, 'El Gordo' trataba de convencer al juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Diego de Egea, que Villarejo dirigía las grabaciones, para después chantajear a las personas con las que conversaba: "Villarejo es un manipulador y sabe controlar todo este tipo de circunstancias", completó el agente, que logró eludir la prisión provisional sin fianza que le reclamaba la Fiscalía Anticorrupción.

"Ganarían más dinero"

En la declaración, García Castaño dijo también al instructor que Villarejo era un fanfarrón, y que una prueba de ello era que en el archivo de audios del que se incautó la Policía Nacional durante los registros de los integrantes de la presunta red de extorsión había muchas más conversaciones en la que Villarejo hablaba con otros agentes de Policía: "Estoy yo y hablaba de negocios, diciendo a la gente de la Policía que si querían ir a trabajar con él, ya que ganarían más dinero con él", aunque según García Castaño, estas promesas nunca se llevaban a cabo.

Pero ante esta respuesta, el juez De Egea preguntó a 'el Gordo' si con el tiempo "y si lo repetía 40 veces", no le dijeron que dejara de contarles esas cosas, a lo que García Castaño contestó: "Claro, era lo que hacíamos, pero como no queríamos enfrentarnos a él, porque este hombre cuando te enfrentas a él...".

Ignacio González

Y como ejemplo de uno de los enfrentamientos que mantuvo con Villarejo, García Castaño relató la disputa que supuestamente tuvieron ambos tras grabar una conversación al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que fue arrestado años después como presunto cabecilla de la red de corrupción del 'caso Lezo'.

"Cuando se monta la movida de Ignacio González, que él filtra la conversación y él va a hablar con Ignacio González y él es el que le provoca: lo que dice es provocado por él", asegura García Castaño, que continúa: "Entonces Ignacio González, cuando se filtra la conversación presenta una denuncia y dice que hay dos comisarios que le han chantajeado, y entonces él le presenta una querella, y yo le digo que no", declaró el ex jefe de la UCAO de la Policía, que explicó que esa grabación, que publicó el diario 'El Mundo', provocó un conflicto entre ambos.

"¿Y por qué no le presentas una querella a Ignacio González?", le preguntó Villarejo a García Castaño, según su testimonio, que justificó esta decisión porque 'el Gordo' se sintió traicionado: "Yo he sido el que te ha llevado a la reunión, tú eres el que me ha grabado a mi sin conocimiento mío ni conocimiento de nadie, esto es una chorizada", declaró el imputado, que destacó que Villarejo se enfadó con él: "Cada vez que se mosquea hay que tener cuidado con él, porque empieza a echar mierda de todo el mundo", concluyó García Castaño.