Gabilondo cree "inquietante" el nuevo ideario del Gobierno de Madrid

El candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha considerado que "el aliento" del documento que Vox ha presentado para desbloquear la formación de un Gobierno de PP y Cs es "conservador, extremo hacia la derecha" y "mueve toda la propuesta" del Ejecutivo regional "en esa dirección".

El documento con el que el partido de Rocío Monasterio pretende apoyar un Gobierno de coalición entre PP y Cs es muy similar al "programa único" que presentó Vox hace ya más de un mes, pero este nuevo escrito elimina, por ejemplo, la petición de derogación de artículos de las leyes LGTBI.

Para Gabilondo, se trata de un ideario "muy propio de Vox", "muy conservador en algunos planteamientos e inquietante en otros", según ha apuntado a los medios en la Asamblea de Madrid.

"A quien se pregunta es a PP y Cs, ellos dirán lo que les parece, a nosotros nos parece que ese camino no es el camino que Madrid quiere ni responde al estilo de lo que es la sociedad madrileña y por tanto suscribir ese documento me parece un error, pero respeto que se haga lo que tenga que hacerse", ha recalcado el socialista.

Una investidura "muy derechista"

Para Gabilondo, el "aliento" del texto es "como se puede esperar de Vox, conservador, extremo hacia la derecha, y mueve toda la propuesta de Gobierno en esa dirección" por lo que si hay investidura será a su juicio "de corte muy derechista".

El líder socialista ha vuelto a afear al portavoz de Cs, Ignacio Aguado, por no buscar otras alternativas como la propuesta de socialistas, de Más Madrid y Unidas Podemos de llegar a un acuerdo de Gobierno.

"La última carta que escribí al señor Aguado fue el 18 de julio, no me ha contestado. Creo que es un error que no me conteste, porque podría haberme dicho lo que piensa y no pasa nada", ha aseverado Gabilondo, al tiempo que ha calificado el episodio como algo "colateral" y ha instado a "pensar" en la ciudadanía.

"¿Estará la ciudadanía contenta porque hay Gobierno? Sí. ¿Estará contenta porque es este Gobierno? Muchos no. ¿Estará contenta porque para que haya este Gobierno haya que asumir estos contenidos del escrito? Estoy seguro que muchos no y muchos que además votaron a alguno de los partidos que van a suscribirlo", ha aseverado.