El Gobierno aprueba la exhumación de Franco y pide no hacer "justicia ficción" con su paralización por el Supremo

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, pidió este viernes no hacer "justicia ficción" con la posible paralización, por parte del Tribunal Supremo, de la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. La familia dispone de quince días para comunicar dónde quieren enterrar esos restos y, si no, el Ejecutivo decidirá.

"No sabemos si el Tribunal Supremo se pronunciara o no. No podemos decir nada y sobre todo, no intentar hacer justicia ficción, hasta que no transcurran los plazos, no sabemos lo que va ocurrir", ha dicho la ministra Delgado.

Y en cuanto a si la familia responderá en el plazo de quince días que el Ejecutivo le ha dado, "vamos a ir por pasos", insistió Delgado, porque ni siquiera se sabe hasta ahora si los deudos va a ir unidos, si presentarán todos ese eventual recurso ante el Supremo, o si van a contestar con el silencio, en cuyo caso el Gobierno decidirá unilateralmente.

El Gobierno impide ubicar los restos de Franco en la tumba de la cripta de La Almudena y da 15 dias a la familia para que elija otro sitio

"Una vez que la familia indique o no algo, entrará el Consejo de Ministros para determinar donde ubicar estos restos oseos", que no podrá ser en la Catedral madrileña de La Almudena porque hay un informe de la Delegación del Gobierno que lo desaconseja por problemas de orden público, y porque contravendría la Ley de Memoria Histórica.

Lo cierto, ha explicado, es que ella ha "tenido el honor" de proponer una decisión "histórica" adoptada por el Consejo de Ministros "nos marcará como españoles"; es "un acto de Estado" y por eso ha tardado seis meses, porque "tenía que hacerse bien". Hace falta "escrupulosidad" del procedimiento. Y será la familia "quien diga donde quieren enterrar los restos de Franco".