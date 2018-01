La carta manuscrita por Forn explicando por qué abandona el procés

“Después de un período de reflexión que he compartido con algunas personas vinculadas al PdeCat y Jxcat, he decidido renunciar a mi escaño como diputado al Parlament”, comienza diciendo Joaquim Forn, ex conseller de Interior y encarcelado desde noviembre en la prisión de Estremera (Madrid), en la carta en la que explica los motivos de su renuncia a JxCat y a seguir participando del procés.

“Mi situación personal hace inviable mi participación en los debates y en las tomas de decisión del grupo parlamentario”, afirma, “así como en la actividad diaria”.

En la carta, Forn detalla que durante su declaración el pasado 11 de enero ante el Tribunal Supremo asumió un “compromiso” que “podría representar una contradicción con determinadas líneas de actuación” de JxCat

“Creo que estos motivos son suficientes para renunciar a mi escaño”, dice, a la vez que agradece “la confianza depositada” en él y desea “muchos aciertos” a los diputados que inician la nueva legislatura.

Forn, cesado como conseller de Interior en aplicación del artículo 155 de la Constitución y encarcelado en Estremera desde el pasado 2 de noviembre como Oriol Junqueras, meditó abstenerse de participar en las elecciones del pasado 21 de diciembre, aunque finalmente decidió sumarse a la lista de JxCat en el número 7.

La renuncia de Forn, avanzada por El Nacional.cat, se produce días antes de que se celebre en el Parlament la sesión de investidura del nuevo presidente de la Generalitat, que debe tener lugar como muy tarde el 31 de enero y en la que Carles Puigdemont aspira a ser elegido.