El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha asegurado este miércoles en Salamanca que esta institución sigue mostrándose partidaria de reactivar la euroorden de detención contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.

"La Fiscalía era partidaria y no voy a decir más, pero jurídicamente la Fiscalía es quien pide la reactivación y el juez es el que autoriza o no la reactivación", ha dicho. Y, ante la pregunta de si lo va a pedir de nuevo, aunque ha dicho que "se puede reactivar", ha evitado hacer nuevas declaraciones y solamente ha contestado: "No voy a decir más".

Lo ha confirmado en declaraciones a los periodistas minutos antes de asistir a la clausura de los Cursos de Especialización en Derecho de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (USAL).

Sánchez Melgar ha señalado, sin querer entrar a valorar novedades políticas y judiciales sobre el proceso en Cataluña, que la orden de detención europea aún "se puede reactivar", pero que "jurídicamente, es el juez quien autoriza o no la reactivación".

Y, en cuanto a la posibilidad de que el Tribunal Supremo puede inhabilitar a la cúpula del 'procés' antes de que haya jucio, sobre lo que también le han preguntado los medios, ha insistido: "No voy a decir nada sobre eso".