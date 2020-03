La Fiscalía archiva el caso del pucherazo en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León

La Fiscalía de Valladolid ha archivado las diligencias abiertas hace casi un año a raíz de una denuncia anónima contra el supuesto pucherazo en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León en las que participaron Silvia Clemente, la candidata de la dirección nacional, y Francisco Igea, actual vicepresidente de la Junta regional.

La fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín, indica en un comunicado que no se han apreciado "indicios bastantes de infracción penal", si bien constata una "pretensión de engaño", por lo que no excluye que los afectados formulen denuncia "ante el Juzgado de Instrucción correspondiente".

La Fiscalía indagó los presuntos delitos de daños informáticos y falsedad documental, pero ha llegado a la conclusión de que "no se ha acreditado que se haya producido el uso de programa, instrumento o mecanismo apto para dañar, alterar o suprimir datos informáticos o los programas informáticos utilizados para la votación".

En este sentido, subraya que "no se han realizado accesos no autorizados al sistema y no se han alterado documentos electrónicos ajenos", de ahí que considere que no hubo una entrada fraudulenta desde fuera del sistema telemático que utilizó Ciudadanos en aquellas primarias.

Lo que sí que hubo fueron 82 votos "emitidos por vía telemática pero no validados a favor de Silvia Clemente" que, "en principio", salieron de "usuarios autorizados como afiliados". De ahí que la opción del engaño por la vía penal sea "totalmente inadecuada" ya que, a lo sumo, se trata de una "tentativa inidónea de alteración impune".

Esta decisión de la Fiscalía invalida, en principio, la decisión del juzgado de instrucción número 4 de Burgos que la pasada semana abrió diligencias previas sobre el citado proceso de primarias de Ciudadanos de Castilla y León tras una denuncia interpuesta hace unos meses por varios afiliados naranjas residentes en esta ciudad.

La jueza María Antonia García López dio traslado de la decisión a la Fiscalía para que informe sobre la competencia para instruir la causa y si debe llevarla un juzgado de Burgos o un órgano judicial de Valladolid, según informaron fuentes de Cs a Vozpópuli.

Un buen día para la democracia interna

La nueva presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se felicitó por el paso dado por la Fiscalía de Valladolid. "Los que han hecho acusaciones son los más indicados para valorar ese archivo. Nosotros estamos tranquilos", indicó en rueda de prensa.

"Este es un partido democrático", dijo tras vencer precisamente a Igea en unas primarias cuyo voto telemático se externalizó a una empresa -Scytl-. "Hemos colaborado con la Justicia siempre que se nos ha requerido. Es un buen día después de las primarias para sacar pecho de la democracia interna de Ciudadanos", concluyó Arrimadas.