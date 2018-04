La Fiscalía alemana estudia si puede recurrir la decisión del tribunal sobre Puigdemont

La Fiscalía de Alemania está estudiando si puede interponer un recurso contra la decisión que ha adoptado este jueves el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein de dejar en libertad al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont bajo una fianza de 75.000 euros y en la que ha descartado el delito de rebelión por el que ha sido procesado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, han informado fuentes fiscales a Europa Press.

El tribunal alemán ha examinado este jueves la orden europea de detención emitida por el alto tribunal tras procesarle en relación al denominado 'procés'. En ella, el juez Llarena pidió a la corte territorial de Schleswig-Holstein que mantuviera a Puigdemont en prisión provisional por el riesgo de fuga y en esa posición se ha mantenido la Fiscalía regional.

No obstante, los jueces de Schleswig-Holstein no han aceptado el criterio del Ministerio Público y han acordado imponer una cantidad de 75.000 euros al expresidente catalán para eludir la prisión. Asimismo, el tribunal considera que la imputación por rebelión no es apreciable bajo el derecho penal alemán porque, en este caso, no ven que se haya producido la violencia que sostiene este delito; mientras que sí ven que haya podido cometer una malversación de caudales públicos.

Ante esta decisión, la Fiscalía de Alemania se encuentra estudiando si existe la posibilidad de recurrirla y así se lo han comunicado a sus colegas españoles, según han señalado las fuentes consultadas.

La resolución del tribunal alemán implicaría, en principio, que Puigdemont no podría ser extraditado en base al delito de rebelión que le imputa el Tribunal Supremo español y por ello, no podría ser juzgado en España por dicha conducta.

Puigdemont sí podría recurrir la malversación

Por su parte, fuentes del entorno de la defensa del exmandatario catalán han explicado a Europa Press que el Ministerio Fiscal no puede oponerse a la decisión del tribunal. Precisan que, sin embargo, los abogados de Puigdemont sí que podrían recurrir, una vez estudiada la resolución, la acusación de malversación de fondos públicos.

Se trataría de un recurso similar al amparo que existe en España frente al Tribunal Constitucional, según las fuentes consultadas. Sin embargo, otras fuentes consultadas señalan que sí cabría un recurso por parte del Ministerio Público alemán en virtud del principio de doble instancia del derecho europeo.

Tras más de cinco meses fuera de España, el expresidente catalán fue detenido el pasado 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania, mientras viajaba por carretera procedente de Finlandia, a donde había acudido para una conferencia. La detención se produjo apenas días después de que el magistrado del Supremo Pablo Llarena le procesara en la causa sobre el proceso soberanista por los delitos arriba mencionados y activara las órdenes internacionales de detención.