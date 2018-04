Las declaraciones indagatorias celebradas este lunes en el Tribunal Supremo, en las que han participado el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de Junts per Catalunya (JxC) Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; han convencido a la Fiscalía de que los principales líderes soberanistas no han mostrado ningún arrepentimiento de sus actuaciones al margen de la ley, y que han derivado en su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, según explican a Vozpópuli fuentes del caso.

Las mencionadas fuentes comparan las declaraciones de este lunes con las realizadas por Junqueras en la Audiencia Nacional ante la magistrada Carmen Lamela, y por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell en el Supremo, que fueron interpretadas como que ambos acataban la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno central, al mismo tiempo que aludían a la declaración unilateral de independencia había sido únicamente "simbólica" o "política", tal y como informó La Vanguardia.

Sin embargo, otras interpretaciones sembraban dudas acerca del arrepentimiento de Junqueras y de los otros imputados, ya que consideraban que al retractarse los soberanistas buscaban únicamente evitar que se les imputaran los delitos de rebelión o sedición. Y estas interpretaciones son las que ahora apoya la Fiscalía del Tribunal Supremo, que considera que en todo momento los procesados han buscado la independencia en contra de la Constitución.

"Ya no hay duda"

"Si había algún tipo de duda sobre el sentido de sus declaraciones, con sus intervenciones de este lunes ya no hay duda, no hay ningún arrepentimiento ni la declaración de independencia fue simbólica", concluyen fuentes del ministerio público a Vozpópuli, que destacan que las declaraciones de Junqueras y de los 'Jordis', Sànchez y Cuixart, en las indagatorias, muestran que los independentistas no han dado un paso atrás en su intento de lograr la independencia de forma unilateral.

Las palabras que han convencido a la Fiscalía de que los independentistas no han cambiado de opinión y que siguen con su hoja de ruta hacia la independencia han sido las pronunciadas este lunes por Junqueras, Sànchez y Cuixart, en las que han optado por realizar escasas alegaciones al auto de procesamiento, entre las que sólo han tratado de negar que durante las movilizaciones del 20 de septiembre y del 1 de octubre hubiera actos de violencia.

En el caso de Sànchez, que se dirigió de forma directa y retadora al juez Llarena, también le acusó de no ser "imparcial" al investigar estos hechos, porque se situaba como "víctima". El expresidente de la ANC se refería, de esta forma, a la página 54 del auto de procesamiento de Llarena, en la que el juez utiliza la primera persona del plural para referirse a la "estrategia que sufrimos" por parte de los independentistas.

Junqueras, Sànchez y Cuixart, de forma coordinada, aseguraron en las declaraciones indagatorias del lunes que el juez Llarena está "criminalizando la movilización ciudadana y el derecho a la protesta”, según explicó a la prensa Marina Riog, la abogada de Cuixart, que destacó que los acusados no comparten el relato de la violencia establecida por el Tribunal Supremo en sus resoluciones.

Violencia policial

"El 1 de octubre, si hubo violencia fue mayoritariamente policial y no ciudadana”, destacó la letrada Riog, que llegó a comparar las protestas independentistas con las movilizaciones de los jubilados y de los ciudadanos en general por las pensiones.

Por su parte, el abogado de Junqueras dijo que los tres presos acusaron a Llarena de criminalizar una ideología política: “El independentismo en Cataluña no es ningún delito, como no lo es efectuar un referéndum y la solución política, que es la única lógica, es la que tienen que articular los poderes del Estado, y no la judicial, la criminalización de un movimiento independentista pacífico”, destacó el letrado que concluyó: “Esta causa es política”.

Este martes será el turno de las vistas indagatorias de los exconsellers Joaquim Forn (Interior); Raül Romeva (Exteriores) y Josep Rull (Territorio), que al igual que Junqueras y los 'Jordis' están recluidos en prisión de forma preventiva, mientras que Carles Puigdemont y otros cuatro exconsellers; y la exdiputada de ERC Marta Rovira, siguen huidos.