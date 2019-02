La Fiscalía pide tres años de cárcel para Cristina Cifuentes por el caso de su máster

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita tres años y tres meses de prisión para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por un delito de falsedad en documento oficial en marco de la investigación de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

"El Ministerio Público la considera inductora de la falsificación de un acta a sabiendas de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) que jamás se produjo y que exhibió en varios medios y redes sociales para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse", detalla.

Además, Fiscalía considera a Cecilia Rosado, directora del máster, como la autora de la falsificación del acta. Sin embargo, al haber reconocido los hechos y haber colaborado en la investigación, sólo pide para ella 21 meses de prisión, una pena inferior a la de la expresidenta madrileña.

Para el exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la URJC y presunto cabecilla del 'caso máster', Enrique Álvarez Conde, reclama tres años y nueve meses de prisión; mientras que para María Teresa Feito, exasesora de Cifuentes en la Consejería de Educación y funcionaria de la URJC, solicita otros tres años y tres meses de prisión.

Conde, según el Ministerio Público, llamó a Cecilia Rosado "dándole instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012 ante el Tribunal conformado por la propia Cecilia Rosado como secretaria, Clara Souto como vocal, y Alicia López de los Mozos como presidenta".

La falsedad del documento

Cifuentes se mantiene en que no ha cometido "ninguna ilegalidad" desde que eldiario.es publicó la primera información el pasado 21 de marzo de 2018, en la que señalaba que la presidenta regional falsificó las notas de su máster en Derecho Autonómico con la ayuda de una funcionaria y se matriculó tres meses tarde.

"Dada la situación que dicha noticia le provocó a la acusada, Sra. Cifuentes, ésta se puso en contacto con la también acusada Mª Teresa Feito, dado que la misma había sido profesora en la citada Universidad durante años y tenía una buena relación con muchos de sus profesores, el rector, así como con el acusado y catedrático Enrique Álvarez Conde, para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado", explica la Fiscalía.

Ese mismo día, a través de un vídeo en la red social Periscope, Cifuentes intentaba 'calmar las aguas' mostrando un acta firmada por tres miembros del comité calificador de su Trabajo Fin de Máster que más tarde se demostraría que había sido falsificada.

El Ministerio Público subraya que Feito accedió a lo solicitado por la expresidenta y -de acuerdo con Álvarez Conde y a sabiendas de que Cifuentes no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Fin de Máster y no había procedido a su defensa- confeccionó un acta con "apariencia de verosimilitud" para acreditar de cara a los medios de comunicación.

Dos días después, el propio rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, reconocía que el acta del máster no constaba en el servicio de posgrado "pese a que su archivo en el mismo es obligatorio", y la memoria del TFM tampoco había sido remitida ni se podía confirmar la defensa de dicho trabajo.