La Fiscalía del Supremo pide el archivo de la querella de Vox contra Sánchez por su tesis

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide el "inmediato archivo" de la querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su tesis doctoral, en la que se le acusa de delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El escrito de la Fiscalía, señala que el querellante, el partido de extrema derecha, "se limita a reproducir una información periodística sin concretar los simples datos que un periódico le proporciona". Por ello, afirman, no se justifica la apertura de un procedimiento penal cuando el que presenta la querella "se limita a afirmar la existencia de un delito" sin aportar "ningún otro dato".

El Minsiterio Fiscal estima que "sin necesidad de analizar los tipos penales", tiene razones suficientes para pedir la inadmisión y el archivo de la querella. El fiscal afirma que no se aporta ningún "elemento indiciario de la realidad de los hechos", por tanto, no se aporta "sustento mínimamente objetivo". "La mera remisión al contenido de informaciones supone que quien interpone la querella no asume como propia la imputación de tales hechos ni, por ello, las responsabilidades que podrían derivarse de una eventual falsedad", reza el documento.

Los delitos

El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, no ve los delitos que Vox considera que ha cometido Sánchez. En relación con la conducta de "plagio", la Fiscalía asevera que es "difícil de encuadrar" dentro del artículo 390.2 del Código Penal.

Poca atención merecen estas imputaciones", espeta el Ministerio Fiscal en relación a los delitos de cohecho y tráfico de influencias

En relación al delito de prevaricación, Vox afirma que el presidente del Ejecutivo utilizó el "poder político e institucional" para "promocionar ilícita y fraudulentamente" la carrera profesional de su cónyuge. Habría utilizado esta situación para que ésta figurara como profesora del Máster de una Universidad Pública sin tener la titulación universitaria requerida", afirma la querella, por lo que Sánchez "movió su red de relaciones personales y profesionales conseguida a lo largo de su carrera política, para lograr su contratación".

En este punto, la Fiscalía tampoco contempla la conducta descrita por Vox dentro del Código Penal.

A consecuencia de la falta de datos aportados por Vox, el fiscal describe la información del partido como "vaga e imprecisa".

Finalmente, las imputaciones de cohecho y tráfico de influencias, asegura la Fiscalía, "carecen de una descripción de hechos atribuidos al querellado", por lo que la decisión del fiscal es la de no realizar ninguna consideración. "Poca atención merecen estas imputaciones", espeta el Ministerio Fiscal.