La Fiscalía acusa al PP de "faltar a la verdad" en su intento de librarse de la 'Gürtel'

La Fiscalía quiere que el Tribunal Supremo mantenga la condena del Partido Popular como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel, encabezada por Francisco Correa. Y para convencer a los magistrados que componen el tribunal de la Sala Segunda, que este martes se reúnen para analizar la sentencia de la Audiencia Nacional, el fiscal José Antonio del Cerro Esteban asegura que el PP "falta a la verdad" cuando argumenta que no puede ser considerado responsable de unos delitos cuyos afectados renunciaron a la indemnización.

De esta forma, el Ministerio Fiscal trata de desmontar la defensa del PP, condenado como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel, y pide a los jueces que confirmen la decisión, ya que sostiene que en la sentencia se incluyó una "ingente prueba relativa al pago de campañas y precampañas electorales".

Cinco magistrados

Los magistrados Antonio del Moral, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Juan Manuel Berdugo, este último en calidad de presidente y ponente, se reúnen a partir de este martes a puerta cerrada para deliberar sobre los diferentes recursos interpuestos contra la sentencia, que además de al PP condenó a numerosos cargos del PP, el más conocido el extesorero Luis Bárcenas.

En su recurso, de 585 páginas, el fiscal José Antonio del Cerro Esteban rechaza, uno a uno, los argumentos de los condenados. Y en relación al PP, muestra su "sorpresa" al constatar que la formación conservadora promueva, con su recurso de casación, que se retiren varias frases de la sentencia que considera "injuriosas".

"Parece que no se ha entendido la finalidad y sentido del recurso que se utiliza", resalta el fiscal, que advierte a la formación conservadora, de forma textual: "No entraremos en esa dialéctica. Baste con señalar que el recurso de casación no es, de ninguna forma, el conducto adecuado para ponerlas de manifiesto", zanja el escrito.

"Relaciones lucrativas"

Además, el fiscal lamenta que el PP se "olvide" de las "innumerables" referencias a las "relaciones lucrativas" que mantuvo el partido con los acusados. En el mismo sentido, el fiscal defiende la redacción del fallo, firmado por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Según el fiscal, la sentencia contiene "una descripción precisa (todo lo precisa, al menos, que la naturaleza de los hechos permite), razonada y lógica de lo ocurrido".

El Ministerio Fiscal también critica que el PP no tenga en cuenta los "intangibles hechos probados, donde se hace constar el apoderamiento de fondos públicos, conseguidos fundamentalmente a través de las prevaricadoras resoluciones de adjudicación de contratos, así como el enriquecimiento de los partícipes en la trama siendo uno de los beneficiarios de los fondos obtenidos ilícitamente el PP, como resulta de la prueba practicada".

"Cabe señalar que no se exige al partícipe a título lucrativo el conocimiento del hecho delictivo, sino todo lo contrario: debe ignorarlo", recuerda el fiscal