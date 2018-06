Trump le dice a Felipe VI que visitará España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, han recibido hoy a los reyes de España a la entrada de la Casa Blanca para mantener un encuentro al término de la gira que Felipe VI y la reina Letizia han hecho por el país.

En la cita, Felipe VI ha invitado al presidente estadounidense a visitar España -una sugerencia que ya hizo Rajoy cuando estuvo en la Casa Blanca en septiembre pasado- y, Trump ha aceptado la invitación. "Sí, me gustaría", señaló.

President Trump told the king of Spain: “I will go to Spain” pic.twitter.com/KgqVeeKEGB