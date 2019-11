Felipe González siente "orfandad política" tras el pacto entre Sánchez e Iglesias

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha manifestado este jueves su preocupación ante la inestabilidad política que atraviesa España y ha reconocido que se siente preso de la "orfandad política" tras acudir cuatro veces a las urnas en cuatro años. "La desafección no es solo cosa de millennials", considera.

Las declaraciones del ex dirigente socialista llegan después de que Pedro SánchezyPablo Iglesias hayan puesto sobre la mesa un acuerdo para conformar un Gobierno "progresista", un pacto sobre el que, a su juicio, tiene que tener mucha "precaución" a la hora de pronunciarse para no "columpiarme". No ha felicitado a Sánchez tras el 10-N porque, según ha dicho, no lo ve "necesario".

Lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con un programa, no en cómo se reparten los cargos, eso no me gusta"

"No conozco el pacto. No tengo elementos de juicio para saber si se ha hecho bien o mal", ha advertido durante la presentación del estudio Jóvenes, internet y democracia, un documento elaborado por 40dB y encargado por la Fundación Felipe González junto con Fundación de Estudios Progresistas Europeos (FEPS).

"Creo que hay una consulta a las bases, y tengo derecho a ser consultado", ha asegurado. Sin embargo, aunque no ha querido ahondar en el pacto entre PSOE y Podemos, ha señalado que "lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con un programa, no en cómo se reparten los cargos, eso no me gusta". "La casa se construye desde abajo y no desde arriba, si 'Juanito' tiene un carguito..."

Sin mencionar el concepto, González ha establecido sus propias 'líneas rojas' al asegurar que cuando se trata de romper normas de convivencia en España, su apuesta es un "Gobierno estable, con mayorías y con transversalidad".

"Los problemas de España no se resuelve con un bloquismo que lleva el discurso a los extremos", ha dicho. Tras defender el "paquete de la ciudadanía", donde incluye la "igualdad", el socialista ha hecho referencia a Cataluña.

Cataluña, problema "humano"

Ha asegurado que si "en el territorio que compartimos, que es España, hay partes que tienen unos derechos fuera de ese paquete y que no tienen el resto de los españoles" nunca lo aceptará. "Es un problema humano, no territorial, solo son libres los que están con el independentismo y los que no, no tienen el mismo grado de libertad, son tratados como los disidentes en Cuba", opina.

Para González, el hecho de haber votado en cuatro ocasiones en cuatro años supone "una anomalía". "Aunque haya muchas votaciones, porque hemos tenido más cambio de jefatura de Gobierno que Bolivia desde la segunda mitad del siglo XXI, seguiré votando", ha anticipado.

"Con 77 años no voy a perder ni una sola oportunidad de votar, a ver si compenso orfandad política", ha apuntado. "Me frustraré más y tendré más sensación de orfandad representativa, pero votaré. Ya todo el mundo sabe a quien voto..."ha ironizado.