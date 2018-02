Felipe González ve la corrupción política en España como "un descuido generalizado"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha negado este martes que haya "un fenómeno de corrupción" política en España y ha afirmado que lo que se ha producido es "un descuido generalizado".

"Aquí ha habido un descuido generalizado que nos ha metido en esta situación, aunque creo que hay una nota positiva y es que la justicia a veces tarda mucho pero finalmente llega", ha apuntado en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press tras ser preguntado si España es un país corrupto.

El exlíder socialista ha señalado que "va a haber un antes y un después" cuando haya una decisión judicial sobre los casos de corrupción relacionados con formaciones políticas y ha dicho que, una vez eso ocurra, "nadie va a querer asumir riesgos".

Granados no aporta pruebas

Con respecto a la comparecencia de este lunes del exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados para hablar sobre la financiación ilegal del PP de Madrid, González ha remarcado no saber "cuál era la intención" del 'popular' al "lanzar la responsabilidad" sobre la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y su antecesor en el cargo, Ignacio González.

Asimismo, ha subrayado que, durante la declaración de Granados, no tuvo "la sensación" de que sus palabras aportasen pruebas, todo lo contrario de lo que, a su juicio, hizo el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, quien, según ha comentado, sí aportó pruebas al confirmar que hubo financiación ilegal en el PP valenciano.

Además, ha explicado que "en un sistema de garantías" como el que tiene España "lo que hizo Granados puede obligar a los líderes a comparecer y aclarar" lo sucedido. No obstante, ha lamentado no tener "la impresión" de que Granados lo hiciera para ayudar a la causa aportando pruebas. "Lo que yo vi es que este señor no reconocía ninguna responsabilidad", ha zanjado.