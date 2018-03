Felipe González insiste: "Hay que acabar con la judicialización de la política"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha abogado por acabar con la "judicialización" de la política y por apostar por la concordia y el diálogo, para evitar conflictos y crisis como la que se está viviendo en Cataluña.

González se ha manifestado así durante el homenaje que la Asociación en Defensa de los Valores de la Transición ha rendido a Adolfo Suárez en el cuarto aniversario de su fallecimiento, en el que además ha criticado la "poca memoria histórica" que tiene España para recordar los años de la Transición democrática.

"Lo que se habla de la Transición es la antitransición", ha indicado, para después añadir que "no estamos en la segunda ni tercera Transición, pues la Transición empieza y acaba con Adolfo Suárez", del que ha destacado su capacidad de hacer política.

"Lo que mas echo de menos es que él hizo política", ha dicho González sobre Suárez, del que ha señalado que "tomaba decisiones políticas y no se amparaba debajo de ninguna toga".

Además, ha criticado que los políticos "no saben ponerse de acuerdo", lo que lleva a hacer menos política y a buscar "un atajo". "Ya no hay un sólo problema para el que no reclamemos un pacto de Estado", ha bromeado el expresidente.

Este jueves, además, González había 'pedido' al juez del Supremo, Pablo Llarena, que no encarcele al candidato propuesto por JxCat para presidir la Generalitat, Jordi Turull.