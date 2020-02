Feijoo carga contra “coaliciones ficticias” con partidos como Ciudadanos

"Quiero decirles que me propongo volver a empezar", ha dicho el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en un abarrotado hotel Palace de Madrid para asistir al desayuno de Nueva Economía Fórum, con Pablo Casado y Teodoro García Egea escuchándole en primera fila reivindicar la "trazabilidad" del PP y llamando a desconfiar de "coaliciones ficticias".

Le ha presentado el ex alcalde socialista de La Coruña, Francisco Vázquez, un político "del PSOE de siempre", como él lo es "del PP de siempre", dispuestos a superar la letal "dinámica de bloques" que está causando un enorme daño a España.

Sin atacar directamente a Ciudadanos, partido con el cual se ha negado a concurrir en coalición a las elecciones autonómicas el 5 de abril en Galicia, Feijóo sí ha dicho que "un valor esencial" para calibrar partidos y liderazgos debería ser esa "trazabilidad" y se debe "recelar hacia aquellos otros que nacen de alguna chistera y cuyo unico valor visible es la novedad", ha dicho en clara alusión a la formación que lidera Inés Arrimadas.

De la mesa en La Moncloa entre el Gobierno de España y los independentistas catalanes este miércoles, "nada bueno puede salir", avisa el presidente de la Xunta de Galicia

Porque la Galicia de hoy día no es la de hace decadas, de barones y caciques cuasi medievales, ni tampoco puede confiarse a un batiburrillo de "siglas yuxtapuestas o coaliciones ficticias". "Nuestro modelo no es el feudalismo político", ha recalcado el presidente de la Xunta, quien ha advertido que de la mesa en La Moncloa entre el Gobierno de España y los independentistas catalanes de ERC y Junts pel Cat "nada bueno puede salir".

Ha pedido a Pedro Sánchez y a su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no den lecciones de fiscalidad justa porque este miércoles, el Gobierno va a cometer "el mayor error" en 40 años de democracia": se van a sentar con un condenado por el Tribunal Supremo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para buscar privilegios para una comunidad autónoma.

"Si el Gobierno central no es el primer garante del Estado, automáticamente debemos entrar los presidentes autonómicos constitucionalistas a defenderlo", recalca el dirigente gallego.

No a la ruptura de la 'caja única'

"Desmantelar el Estado no es bueno para nadie. Puedo entender que los quieran los nacionalistas, pero no que el Gobierno de la nación acepte", ha dicho en alusión a la trasferencia de la gestión de la Seguridad Social al País Vascos que, no nos engañemos, es transferir el poder de tomar "decisiones" al respecto. "Es hacer un vuelco a la caja única y al sistema de Seguridad Social".

El Gobierno de Sánchez está negociando "lo que no puede negociar". No puede dar al PNV y al Gobierno Vasco "lo que supone la desvertebración del Estado, porque eso perjudica a los gallegos y a todos los españoles". No se trata de que los funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el País Vasco vayan a ser transferidos, es que eso no tiene vuelta atrás y se está atentando contra la solidaridad entre los españoles.