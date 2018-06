"Feijóo no se meterá en el fregado de liderar a una marca muerta como el PP"

"El PP es una marca muerta y Alberto Nuñez Feijóo, un hombre inteligente", afirma a Vozpópuli el experto electoral Jaime Miquel. Colaborador de La Voz de Galicia, este experto pronostica que el presidente de la Xunta no asumirá la presidencia del Partido Popular o al menos, no de la marca como actualmente la conocemos.

"Un tipo como Feijóo que consigue mayorías absolutas como él en Galicia es un tipo inteligente", remarca este experto. "Y un tipo inteligente como él no se meterá en el fregado de liderar a una marca muerta como el PP. Sabe que con la marca del PP actual no va a ningún lado. Él me lee, no se va a meter en este fregado. La marca del PP está muerta, desahuciada, liquidada. No tiene capacidad de transmitir mensajes nuevos, los votantes del PP se cansaron de la corrupción, de avergonzarse del franquismo. Muchos se hartaron incluso de las autonomías y el centro-derecha ya tiene su alternativa en Ciudadanos", afirma, sin dejar de incidir en que sería el propio Feijóo el único candidato de los que suenan en el PP capaz de plantar cara al nuevo escenario. "Todo lo que pertenezca a la clase política de Mariano Rajoy está liquidado".

Autor del libro 'la Perestroika de Felipe VI', este experto electoral y geógrafo advierte en cualquier caso de que asistimos ya al declive del PP toda vez que el votante de derechas tiende a bifucarse entre el centro 'a la Macron' y "defensor del umbral ético de los españoles que exigía la dimisión de Rajoy" que representa Ciudadanos, y una nueva 'derecha/ultraderecha' contundente, según reflejan los sondeos que empiezan a dar escaños a opciones como Vox.

Pese a que otras encuestas post moción de censura ponen al PP en segunda posición tras el PSOE, Miquel asegura que eso es un espejismo del tipo "a río revuelto, bipartidismo" y que el barómetro de julio del CIS pondrá las cosas en su sitio. En cualquier caso, el último sondeo del propio Miquel & Asociados relega ya a los populares a la cuarta posición, con 65 escaños y casi dos millones de votos por detrás de Cs -primera fuerza-, tras perder 3,5 millones en dos años. Vox, asimismo, obtendría ya dos escaños. "Asistimos al colapso del régimen post-franquista y el escenario apunta al choque de fuerzas renovadoras con otras antisistema".

A Sánchez le servirá ser Trudeau si lidera la Perestroika: si no, como parece, caerá pronto a la oposición"

Esa tendencia al nuevo régimen tiene su contrapartida en la izquierda, dentro de la que el nuevo gobierno del Pedro Sánchez "solo tiene la alternativa de ser Trudeau, de ofrecer una nueva comprensión de España. Pero solo le servirá hacerlo de verdad. Tiene la oportunidad de liderar un cambio cultural profundo, la 'Perestroika', la España plurinacional, hablar en serio con los vascos y catalanes y resolver el problema de la conveniencia en favor de una España del siglo XXI y no hacer, como está pareciendo por momentos, solo un marketing de ese deseo. De lo contrario, se lo comerá Unidos Podemos y caerá en la desgracia de ser el PSOE de siempre, un partido del sur con sede en Madrid, y volverá a la oposición".

En esa misma línea, apunta que "a la gente ya no se la engaña, las cosas se hacen en serio o no se hacen" y ve como "positivo" para las oportunidades de Sánchez "medidas que no se habían tomado nunca en cuarenta años, como la dimisión fulminante de un ministro como Huerta". Aún así, augura esfuerzos sustancialmente mayores para el líder del PSOE.

"El PSOE de Sánchez, para liderar la Perestroika de verdad, tendrá que hacerse fuerte a nivel territorial e incluso pensar en listas conjuntas con Unidos Podemos, aunque eso le depare una lucha interna con los barones de su partido", afirma Miquel. "Sin embargo, mi impresión es que Sánchez solo hará un marketing de eso, pero no lo hará. Y lo más probable así es que acabe gobernando Cs con el propio PSOE de socio o en minoría, y creo que con Cs en el gobierno, el grado de confrontación territorial será incluso mayor".