Feijóo juega al despiste: "El presidente no da señales en ninguna dirección"

El PP no tiene aspirantes a la sucesión de Mariano Rajoy a tres días de que se abra el plazo para formalizar las candidaturas a la presidencia del PP. El silencio que rodea el proceso y al falta de grandes titulares por parte de los nombres que están en boca de todos sugieren que la negociación para articular una candidatura única sigue en marcha. Pero las dudas que está trasladando el presidente de la Xunta y principal favorito, Alberto Núñez Feijóo, están poniendo de los nervios a más de uno en el PP.

Feijóo está marcando sus propios tiempos. En la Junta Directiva Nacional del pasado lunes, que convocó el congreso extraordinario para el 20 y el 21 julio, el líder del PP gallego recomendó ansiolíticos para tantos nervios y dejó entrever que anunciaría su decisión con el tiempo justo. Y está cumpliendo su promesa. Feijóo ha dejado caer a su entorno que la decisión que todo el mundo da por hecho no está ni siquiera tomada.

"Está tomando una decisión que no es fácil", dice una persona que de su círculo más próximo. "Esta decisión tiene un componente personal, otro político y otro institucional y está ponderando las tres cosas".

Feijóo siempre ajusta el tiempo

Feijóo anunciará si finalmente da el paso entre el lunes y el martes, según explican estas mismas fuentes. El plazo para registrar las candidaturas con los 100 avales exigidos está abierto entre el lunes y el miércoles. La manera de ajustar los tiempos y la indicación que ha dado Feijóo de no correr a recoger avales han sembrado dudas sobre su verdadera disposición a liderar el PP.

Las personas que mejor conocen a Feijóo restan importancia al calendario y piden calma. "Siempre ajusta el tiempo de la toma de decisiones", explican desde el PP de Galicia. "El timingy no adelantar decisiones hasta el momento justo de tomarlas es lo habitual en Feijóo", añaden.

Feijóo no ha permitido una sola fuga de información desde Galicia. De hecho, nadie se atreve a dar un porcentaje de probabilidades a favor o en contra. Ni siquiera un 50 a 50. "El presidente no ha dado muestras en ninguna dirección", insisten estas fuentes del PP gallego. "No hay una señal que permita inclinarme".

El silencio de Feijóo, de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, sugiere que hay una negociación en marcha. No se descarta el acuerdo, pero tampoco el desacuerdo. Fuentes del PP consultadas por Vozpópuli dan por hecho que habrá un solo candidato para el congreso de julio. Y confían que el trago de la sucesión pase lo antes posible. "Las elecciones se nos vienen encima y tenemos que empezar a trabajar. No podemos perder más tiempo", asegura el barón de una comunidad.

Margallo y Alonso, por libre

Los únicos que se han movido de la foto son el hiperactivo José Manuel García-Margallo, que no representa a nadie en el partido más que a sí mismo; y el líder del PP vasco Alfonso Alonso, quien sí ha da ha dado un paso al frente respaldando a Sáenz de Santamaría. El movimiento de Alonso no ha inquietado demasiado al equipo de Feijóo y lo único que sugiere es que la ex vicepresidenta está en la carrera y tiene apoyos. Otra cosa es que sea favorita. Se da por hecho que Cospedal apoyaría a Feijóo con tal de no ver a Sáenz de Santamaría aupada a la presidencia del PP.

Margallo, por su parte, ha anunciado que encabezará una candidatura si Feijóo no lo hace. El ex ministro de Exteriores va por libre y su único objetivo confeso es que Sáenz de Santamaría no dirija el PP.