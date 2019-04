La Fundación Faes, que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar, ha realizado este lunes su propio análisis sobre los resultados electorales de este domingo. Piden una "reconstitución" del centroderecha frente a la "absurda y suicida canibalización" de este espacio electoral que ha permitido, a su juicio, el triunfo del PSOE que dibuja "un cuadro extremadamente preocupante para España". No solo eso, ha acusado a los electores de derecha de "ignorancia temeraria".

Tras la debacle de los populares en los comicios, que han pasado de lograr 137 escaños en 2016 a 66 en estas elecciones, Faes ha asegurado que "es necesaria una profunda reflexión de lo ocurrido".

Sin embargo, la fundación ha asegurado que hay "evidencias" de lo ocurrido. "La dispersión penaliza sin remedio; la suma, beneficia", ha asegurado en relación a los votos que ha perdido el PP y se han ido a la formación 'naranja'.

Además, han aseverado que "no hay ninguna razón para que una España moderada, constitucional, tolerante, defensora de valores sociales incluyentes, comprometida con la realidad nacional y firme en su defensa, tenga que sentirse como minoría perdedora".

No obstante, ha acusado a los lectores de no haber hecho lo correcto con su voto. "No hay ninguna razón, salvo que siga dispuesta a condenarse a ello elección tras elección desperdiciando sus votos por ignorancia temeraria de las reglas del juego electoral y de la fuerza de la unidad", se lee en su comunicado.

"Radicalidad sembrada por el PSOE"

Asimismo, la fundación del expresidente popular ha afirmado que "la radicalidad sembrada por el Partido Socialista se ha cosechado en forma de un Congreso donde los extremismos -incluido por supuesto los nacionalistas- amplían su representación".

Para Faes, sucedido la pasada noche es fruto de la fragmentación del centro y la derecha que "ha allanado fatalmente el camino para que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa". Esta se trata de una "canibalización absurda y suicida" y una "receta del fracaso" que ha tirado por la borda "la visión estratégica" que permitió que el PP se "erigiese con éxito en la alternativa efectiva a la izquierda".

"Ni las opciones son intercambiables ni da igual votar a uno u otro, sencillamente porque la fragmentación no suma y no sumará. Si se persiste en esta situación, que nadie se engañe porque ocurrirá lo mismo", asegura la fundación de José María Aznar.

Arremete contra Ciudadanos y Vox

Sin citarlos, Faes arremete contra Ciudadanos y contra Vox a los que avisa que "no basta" con expresar los deseos de desalojar a Sánchez porque además de los fines hay que saber elegir los medios, "y ayer se hizo justamente lo contrario de lo que se necesitaba para conseguir ese objetivo".

Frente a esta situación, considera que la "reconstitución" del centroderecha es ahora "prioritaria".

"Una reconstitución que habrá de plantearse en términos exigentes, que recupere en los votantes de este gran espacio político la ambición de erigirse en mayoría efectiva, y que pueda apelar a un amplio rango generacional y a las clases medias heridas por la crisis y la desconfianza", subraya.