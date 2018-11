Estalla una nueva guerra en Podemos tras la expulsión de su líder en Cantabria

La secretaria general de Podemos Cantabria, Rosana Alonso, ha recurrido finalmente ante la Comisión de Garantías Democráticas del partido la resolución del Comité Electoral regional de inhabilitarla para participar en el proceso de primarias abierto para elegir al candidato a la Presidencia de Cantabria en las elecciones de 2019.

Han recurrido además, David González y Belén Milán, que la acompañan en su candidatura y cuya inhabilitación también ha sido propuesta.

Este sábado trascendió que el Comité Electoral de Cantabria de Podemos ha comunicado a Alonso que no podrá concurrir a las primarias para ser candidata por haber un expediente abierto contra ella.

La comunicación se refiere a un expediente interno abierto contra Alonso, el secretario de Organización de Podemos en Cantabria, David González, y la responsable de Feminismo y LGTB+ de la formación, Belén Milán.

Inhabilitación por ocultar información

En este informe, al que ha tenido acceso Efe, se solicita que se apliquen medidas para inhabilitar las precandidaturas por supuestamente ocultar información sobre las denuncias de acoso laboral hacia el diputado de Podemos en el Parlamento regional, José Ramón Blanco, quien presentó su dimisión del cargo el pasado 8 de octubre.

Los afectados, que tienen 48 horas para recurrir, critican en un comunicado, que se les haya apartado por una investigación que solo se conoce "por filtraciones interesadas a la prensa", y en la que se produce una sanción que llega, aseguran, sin audiencia ni pruebas y violando "los derechos democráticos en Podemos".

"Los miembros de la lista de Rosana Alonso, que representamos más del 60 % de las personas preinscritas a las primarias de Podemos Cantabria, mostramos nuestro asombro e indignación por el intento de inhabilitación de las candidaturas de Rosana Alonso (cabeza de lista), David González y Belén Milán (cuerpo de lista) en las primarias autonómicas", señalan en el comunicado.

No entienden "cómo es posible que se proceda de semejante manera hacia unas personas que no han sido denunciadas por nadie, que no han sido citadas a declarar ni ante el Comité de Salud y Seguridad Laboral ni ante ningún órgano, y que no han cometido ninguna acto reprochable o discutible".

"Intento de descabezar"

Y denuncian "el intento de eliminar, o descabezar" la candidatura de Alonso que "supondría anular de facto las propias primarias" al dejar solo en pie a Verónica Ordóñez, la oponente de la líder de Podemos Cantabria en este proceso para elegir al cabeza de lista y una de las personas que ha denunciado haber sufrido acoso de Blanco.

Antes de tachar el episodio que sufren de "injusto, sumario y casi inquisitorial", manifiestan su confianza en que se depuren responsabilidades