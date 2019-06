Vox amenaza a Cs con demostrar que estaban de acuerdo con gobernar juntos en los ayuntamientos

Tras desvelar este martes el pacto secreto suscrito con los populares para la conformación de ayuntamientos, Vox redobla su pulso en las negociaciones y amenaza a Ciudadanos con demostrar que ellos también estaban de acuerdo con ese documento.

Así lo ha confirmado el diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros en los Desayunos de TVE."El "acuerdo que se firmó entre PP y Vox contaba con el visto bueno de Ciudadanos", ha dicho.

Y ha añadido: "Si alguien de Ciudadanos me dice que ellos no sabían nada de este acuerdo, que no hablaron conmigo, que esto no se acordó, daremos un paso más y demostraremos que sí".

Según fuentes de Vox, el diputado naranja José Manuel Villegas tuvo conocimiento del acuerdo este viernes 21 de junio en el hotel Orfila de Madrid.

Preguntado por si Vox dispone de algún documento que acredite el visto de Cs, Espinosa de los Monteros ha rehusado aclarar más: "Lo vamos a dejar ahí hasta ahora". Pero sí ha confirmado que desde el partido de Albert Rivera le han dicho "verbalmente" que, "aunque no pueden firmar el acuerdo, porque el PP es su representante, están de acuerdo" con el pacto de gobierno suscrito con los populares.