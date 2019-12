Esperanza Aguirre comete una nueva infracción al volante en Madrid

Esperanza Aguirre ha protagonizado una nueva infracción de tráfico. La expresidenta de la Comunidad de Madrid iba a tal exceso de velocidad por el centro de Madrid que no pudo detenerse a tiempo ante un semáforo en rojo y se quedó en medio de un paso de cebra, según se puede ver en las imágenes que ha publicado ‘El Plural’.

Aguirre tuvo que aguantar las quejas y protestas de los peatones y los pitos y bocinas de otros conductores que la interpelaban por estar obstaculizando el paso. Sin embargo, la expresidenta madrileña se mantuvo impasible agarrada al volante y como si no fuera la cosa con ella.

La infracción tiene una multa de 200 euros

Los hechos se produjeron este pasado viernes en torno a las 14:00 horas en el cruce de la calle del Pez con San Bernardo, cuando Esperanza Aguirre se disponía a bajar por la calle Pez.

Esta infracción está recogida en el Código de Circulación. El Artículo 39, punto 1.b, recoge que "queda prohibido parar en los pasos para peatones". La multa puede ser de 200 euros si el conductor es visto por las autoridades.

En 2014 cometió otra infracción y se dio a la fuga

Hace más de 5 años, Esperanza Aguirre protagonizó otra infracción al volante. Aparcó en el carril de la Gran Vía reservado al transporte público y arrolló la moto de un agente de Policía. Cuando un agente se disponía a multarla, dio a la fuga.

Aguirre no hizo caso a las advertencias de la policía que le pedía que se detuviera, por lo que un coche patrulla tuvo que perseguirla hasta el garaje de su casa. “Me multaron, yo pregunté si me iban a quitar la multa, pero me dijeron que me la habían puesto”, explicó.

Además trató de restarle importancia a lo que había hecho diciendo: “Parece como si en España no hubiera problemas más importantes que el que le pongan una multa a una sexagenaria”. Incluso se quejó diciendo que había sido víctima del machismo. "Machismo puro, querían una foto multándome".